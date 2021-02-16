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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 16 » 09:43:43

На Житомирщине поезд отрезал женщине ногу на глазах у ее 4-летнего сына: детали трагедии

Вчера, 09:51:43 1290 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине поезд отрезал женщине ногу на глазах у ее 4-летнего сына: детали трагедии

 В городе Овруч Житомирской области 22-летняя женщина попала под поезд и потеряла ногу. Все это произошло на глазах у ее 4-летнего сына. 

Ребенка потерпевшая везла на санках через железнодорожный переход. Товарный поезд перекрыл проход, женщина решила не ждать, а перелезть под вагонами. Сначала полезла не с ребенком, а с санками, чем спасла мальчика, говорится в сюжете ТСН.

Сейчас 22-летняя Екатерина – в реанимации. Она не сдерживает слез. Говорит – никогда не пыталась перейти железнодорожные пути под поездом, но на этот раз спешила отвезти Артемка в садик. Перед поездом сына сняла с саней и приказала ждать, а сама полезла под вагоны.
 

"Пропустила саночки, а когда поезд тронулся, я хотела их выхватить назад, но у меня не получилось, потеряла контроль и упала", – вспоминает пострадавшая.


Свидетели вызвали скорую, врачи диагностировали травматическую ампутацию ноги.
 

"С 10 до 17 часов это все делалось, но не удалось спасти ногу. Чтобы сохранить жизнь – пришлось ампутировать", – говорит заведующий отделением интенсивной терапии Овруцкой районной больницы Николай Невмержицкий.

 

Надежда Шваб работает на железнодорожной станции оператором уже 40 лет. Говорит, впервые здесь произошла такая трагедия. Поезд, который перекрыл переход, в тот день не должен был здесь останавливаться, но помешали погодные условия. Женщина, еще и с маленьким ребенком, вообще не имела права переходить пути под вагонами.
 

"Там обойти всего пять вагонов надо было, или постой на переходе, подожди. Люди же стоят, ждут. Нельзя под вагонами лезть", – отмечает оператор.


В полиции по факту травмирования женщины на железной дороге открыли производство, опрашивают свидетелей, проверяют действия железнодорожников.
Тэги: Девушка, поезд, Житомирская область
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