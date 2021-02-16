На Житомирщине поезд отрезал женщине ногу на глазах у ее 4-летнего сына: детали трагедии

"Пропустила саночки, а когда поезд тронулся, я хотела их выхватить назад, но у меня не получилось, потеряла контроль и упала", – вспоминает пострадавшая.

"С 10 до 17 часов это все делалось, но не удалось спасти ногу. Чтобы сохранить жизнь – пришлось ампутировать", – говорит заведующий отделением интенсивной терапии Овруцкой районной больницы Николай Невмержицкий.

"Там обойти всего пять вагонов надо было, или постой на переходе, подожди. Люди же стоят, ждут. Нельзя под вагонами лезть", – отмечает оператор.