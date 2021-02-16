На Житомирщине поезд отрезал женщине ногу на глазах у ее 4-летнего сына: детали трагедии

В городе Овруч Житомирской области 22-летняя женщина попала под поезд и потеряла ногу. Все это произошло на глазах у ее 4-летнего сына.
Ребенка потерпевшая везла на санках через железнодорожный переход. Товарный поезд перекрыл проход, женщина решила не ждать, а перелезть под вагонами. Сначала полезла не с ребенком, а с санками, чем спасла мальчика, говорится в сюжете ТСН.
Сейчас 22-летняя Екатерина – в реанимации. Она не сдерживает слез. Говорит – никогда не пыталась перейти железнодорожные пути под поездом, но на этот раз спешила отвезти Артемка в садик. Перед поездом сына сняла с саней и приказала ждать, а сама полезла под вагоны.
"Пропустила саночки, а когда поезд тронулся, я хотела их выхватить назад, но у меня не получилось, потеряла контроль и упала", – вспоминает пострадавшая.
"С 10 до 17 часов это все делалось, но не удалось спасти ногу. Чтобы сохранить жизнь – пришлось ампутировать", – говорит заведующий отделением интенсивной терапии Овруцкой районной больницы Николай Невмержицкий.
Надежда Шваб работает на железнодорожной станции оператором уже 40 лет. Говорит, впервые здесь произошла такая трагедия. Поезд, который перекрыл переход, в тот день не должен был здесь останавливаться, но помешали погодные условия. Женщина, еще и с маленьким ребенком, вообще не имела права переходить пути под вагонами.
"Там обойти всего пять вагонов надо было, или постой на переходе, подожди. Люди же стоят, ждут. Нельзя под вагонами лезть", – отмечает оператор.
В полиции по факту травмирования женщины на железной дороге открыли производство, опрашивают свидетелей, проверяют действия железнодорожников.