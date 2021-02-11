В Житомирской области девушка залезла под вагон поезда и потеряла ногу

В Житомирской области 22-летняя девушка попала под поезд и потеряла ногу. Инцидент произошел утром 11 февраля на железнодорожной станции города Овруч.
Об этом в Facebook информирует
Управление по вопросам ГЗ населения и оборонной работы Житомирской ОГА.
"Предварительно установлено, что девушка на железнодорожной станции "Овруч" переходила в неустановленном месте пути, а именно под вагоном поезда, который внезапно тронулся", - говорится в сообщении.
Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение Овручской городской больницы с предварительным диагнозом - травматическая ампутация нижней конечности.
В настоящее время проходит установление всех обстоятельств происшествия.