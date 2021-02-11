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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Февраль » 11 » 17:11:41

В Житомирской области девушка залезла под вагон поезда и потеряла ногу

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В Житомирской области девушка залезла под вагон поезда и потеряла ногу

 В Житомирской области 22-летняя девушка попала под поезд и потеряла ногу. Инцидент произошел утром 11 февраля на железнодорожной станции города Овруч.

Об этом в Facebook информирует Управление по вопросам ГЗ населения и оборонной работы Житомирской ОГА.
 

"Предварительно установлено, что девушка на железнодорожной станции "Овруч" переходила в неустановленном месте пути, а именно под вагоном поезда, который внезапно тронулся", - говорится в сообщении.


Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение Овручской городской больницы с предварительным диагнозом - травматическая ампутация нижней конечности.

В настоящее время проходит установление всех обстоятельств происшествия. 
Тэги: Девушка, Житомирская область, поезд
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