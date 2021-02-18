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Главная » Новости » Житомир » Экономика » 2021 » Февраль » 18 » 08:42:06

Жители Житомирской области задолжали за газ более 600 млн гривен

Сегодня, 08:50:06 235 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жители Житомирской области задолжали за газ более 600 млн гривен

 По состоянию на начало февраля задолженность жителей Житомирщины перед ООО «Житомиргаз Сбыт» составляла 622,9 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Вовремя не платят за потребленное голубое топливо более 21% потребителей или почти 77 тысяч жителей области.

Больше всего должников проживает в Житомире, Бердичеве и Новограде-Волынском. Тенденция к увеличению долгов наблюдается с началом отопительного сезона, когда значительно возрастает потребление энергоресурса.

В компании отмечают, что задержка в оплате квитанций за газ может привести к значительным изменениям во всей газоснабжающей сфере Житомирщины.

«Задолженность населения напрямую влияет на деятельность компании. Чем больше задолжали потребители, тем труднее компании рассчитаться со всеми участниками рынка. Ведь предприятие закупает газ заранее, а клиенты получают счета за уже фактически использованный энергоресурс в конце следующего месяца после потребления», - объясняет директор ООО «Житомиргаз Сбыт» Елена Благодарская.

Напомним, в отопительном сезоне 2020/2021 годов житомиряне стали хуже платить за услуги централизованного теплоснабжения. Уровень оплаты упал более чем на 30%.
Тэги: газ, долги, Житомиргаз сбыт
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