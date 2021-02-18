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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 18 » 09:05:36

20 февраля Житомир почтит память Героев Небесной Сотни

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20 февраля Житомир почтит память Героев Небесной Сотни

 Ежегодно 20 февраля в Украине чествуют память Героев Небесной Сотни и вспоминают подвиг участников Революции достоинства. Именно в этот день 2014 года погибло больше всего активистов Евромайдана.

Житомир тоже почтит память Героев Небесной Сотни. На площади имени С.П. Королева в 18:00 часов состоится Вече памяти.
 

План мероприятий:

 
  • 17:30 - реконструкция событий на Майдане;
  • 17:50 - установление свечей в виде изображения Государственного Герба Украины - Тризуба;
  • 18:05 - совместное исполнение Государственного Гимна Украины;
  • 18:10 - выступление представителей власти;
  • 18:15 - выступление военного капеллана;
  • 18:20 - минута молчания;
  • 18:21 - возложение цветов и свечей к памятному знаку Героям Небесной Сотни. 
 
Тэги: Житомир, Небесная сотня
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Комментариев: 1
Crespito
1 Hernan (Crespito)   • 10:09:37, Сегодня [Материал]

Подвиги участников? это какие? еще бы обратили внимание как поржавел ужасно памятник, хотя что тут странного, дорвались до власти, воруй!
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