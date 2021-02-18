20 февраля Житомир почтит память Героев Небесной Сотни

Ежегодно 20 февраля в Украине чествуют память Героев Небесной Сотни и вспоминают подвиг участников Революции достоинства. Именно в этот день 2014 года погибло больше всего активистов Евромайдана.
Житомир тоже почтит память Героев Небесной Сотни. На площади имени С.П. Королева в 18:00 часов состоится Вече памяти.
План мероприятий:
- 17:30 - реконструкция событий на Майдане;
- 17:50 - установление свечей в виде изображения Государственного Герба Украины - Тризуба;
- 18:05 - совместное исполнение Государственного Гимна Украины;
- 18:10 - выступление представителей власти;
- 18:15 - выступление военного капеллана;
- 18:20 - минута молчания;
- 18:21 - возложение цветов и свечей к памятному знаку Героям Небесной Сотни.