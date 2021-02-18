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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 18 » 18:16:34

Трое подростков разрисовали в житомирском парке беседку: фото вандалов

Вчера, 18:28:34 1980 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Трое подростков разрисовали в житомирском парке беседку: фото вандалов

 В Житомире камеры видеонаблюдения зафиксировали очередной акт вандализма. Сегодня, 18 февраля, трое подростков разрисовали беседку в городском парке им. Гагарина.

Информацию об этом опубликовал Городской информационный центр.

Сообщается, что инцидент произошел около 15:35. Полицейские быстро отреагировали на вызов операторов инфоцентра, однако задержать вандалов не удалось.
 

"Трое молодых людей разрисовали краской беседку в городском парке отдыха. Несмотря на то, что сотрудники патрульной полиции быстро отреагировали на наш вызов, задержать их "по горячим следам" не удалось", - сообщает коммунальное предприятие.


Тэги: парк, Житомир, Подростки, вандализм
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Комментариев: 3
Pound
1 Life is life (Pound)   • 18:39:14, Вчера [Материал]

Коли ця бидлота щезне?
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 21:00:49, Вчера [Материал]

Kuhutnia detected! Сука скількі фасадів, огорожі, архітектурних пам'яток пошкоджено тими сраними "художниками". От реально, матеріальної шкоди один такий піздюк з балоном наносить на десятки тисяч гривень! Але ж ніхто не несе відповідальність за те, особливо ці наркобариги кончені. Це злочин, якій має бути розкритий, а злочинця треба ризками по дупі прям на Мехалці перед камерою відшмагати! І щоб відшкодував збитки.
MAS-ter
3 Mast (MAS-ter)   • 22:08:19, Вчера [Материал]

Деньги спижжжены на непотребные камеры. Никаких лиц не видно. Хулиганье, твори что хочешь. Воры из мэрии вам помогут остаться инкогнито.
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