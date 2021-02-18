Трое подростков разрисовали в житомирском парке беседку: фото вандалов

В Житомире камеры видеонаблюдения зафиксировали очередной акт вандализма. Сегодня, 18 февраля, трое подростков разрисовали беседку в городском парке им. Гагарина.
Информацию об этом опубликовал Городской информационный центр
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Сообщается, что инцидент произошел около 15:35. Полицейские быстро отреагировали на вызов операторов инфоцентра, однако задержать вандалов не удалось.
"Трое молодых людей разрисовали краской беседку в городском парке отдыха. Несмотря на то, что сотрудники патрульной полиции быстро отреагировали на наш вызов, задержать их "по горячим следам" не удалось", - сообщает коммунальное предприятие.