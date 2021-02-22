Работа над ошибками? В Житомире неизвестные закрасили беседку, пострадавшую от рук вандалов

«Продолжение события в городском парке. Результат широкой активной реакции граждан на сюжет о молодых людях, которые разрисовали краской беседку в городском парке отдыха за 18 февраля, имел свое продолжение. А именно: в субботу 20 февраля, около 19:30, два человека (предположительно участники предыдущего сюжета о соответствующих вандальных действиях) пытались закрасить белой краской последствия своих "художеств"», - сообщает инфоцентр.