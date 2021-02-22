Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 22 » 12:58:01

Работа над ошибками? В Житомире неизвестные закрасили беседку, пострадавшую от рук вандалов

Вчера, 13:26:01 3508 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Работа над ошибками? В Житомире неизвестные закрасили беседку, пострадавшую от рук вандалов

 В Житомире в городском парке имени Гагарина вечером 20 февраля двое парней белой краской закрасили беседку, которая недавно пострадала от рук вандалов.

Об этом сообщило КП «Городской информационный центр» и опубликовало видео с камеры наблюдения.

На предприятии предполагают, что на кадрах именно те вандалы, которые разрисовали беседку 18 февраля.
 
 

«Продолжение события в городском парке. Результат широкой активной реакции граждан на сюжет о молодых людях, которые разрисовали краской беседку в городском парке отдыха за 18 февраля, имел свое продолжение. А именно: в субботу 20 февраля, около 19:30, два человека (предположительно участники предыдущего сюжета о соответствующих вандальных действиях) пытались закрасить белой краской последствия своих "художеств"», - сообщает инфоцентр. 




Как сообщал «Журнал Житомира», 18 февраля трое подростков разрисовали беседку в городском парке им. Гагарина. Полицейским задержать вандалов не удалось.
Тэги: Житомир, беседка, парк, вандализм
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Комментариев: 3
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 13:43:10, Вчера [Материал]

#перемога ?
DMB2016
2 BiGBOSS.ZT (DMB2016)   • 14:13:50, Вчера [Материал]

Знакомые просто их зачмырили и решили исправить косяк или кто то из них словил пятку в нос. Одно из этого что то. У этих малолеток с роду совести нету
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 18:03:32, Вчера [Материал]

Публичную порку никто не отменял. Никакого раскаяния там и близко нет. Завтра-после завтра это же быдло нагадит в другом месте, где нет камер, я в этом даже и не сомневаюсь.

Надеюсь, их все же найдут и хотя бы публично покажут их морды всему городу, чтобы каждый знал героев в лицо (а может при встрече еще и высказал бы свою позицию о их "деятельности").
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