Подросток ради развлечения сломал аккаунты на учебной платформе и травил учителей

В одной из громад Житомирского района подросток ради развлечения травил на учебных веб-платформах учителей, предварительно сломав их аккаунты. Родителям парня и директору учебного заведения грозит административная ответственность. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
"В полицию обратились учителя школы одной из громад Житомирского района с сообщением о систематической травли через Интернет. По словам заявителей, кто-то воспользовался их личными паролями для входа на учебные веб-платформы и от имени учителей публиковал оскорбительные комментарии относительно коллег. О таких обстоятельствах один из педагогов пожаловался директору учебного заведения. Однако руководитель не обратил внимание на ситуацию и не обратился в полицию", - говорится в сообщении.
Некоторое время учителю, который администрировал веб-платформу, удавалось удалять оскорбительные комментарии, однако вместо них появлялись новые. В итоге он проверил информацию, откуда публикуются оскорбления и передал ее полиции.
Полицейские выяснили, что буллингом занимался 15-летний ученик этого же учебного заведения. Установлено, что он сломал отдельные аккаунты и таким образом развлекался.
24 февраля инспекторы ювенальной превенции провели разъяснительную работу с подростком о недопустимости подобного поведения и правовых последствиях систематической травли. Поскольку парень не достиг возраста наступления административной ответственности, то протокол по факту буллинга составили в отношении его матери.
"Кроме того, административные материалы по ст. 173-4 (буллинг участника образовательного процесса) КоАП оформлены и в отношении директора учебного заведения за несообщение подразделениям органов Национальной полиции Украины о травле учителей", - отметила руководитель подразделения ювенальной превенции ГУНП Житомирщины Наталья Гончарук.
По действующему законодательству директору грозит штраф или исправительные работы.