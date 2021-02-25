Подросток ради развлечения сломал аккаунты на учебной платформе и травил учителей

"В полицию обратились учителя школы одной из громад Житомирского района с сообщением о систематической травли через Интернет. По словам заявителей, кто-то воспользовался их личными паролями для входа на учебные веб-платформы и от имени учителей публиковал оскорбительные комментарии относительно коллег. О таких обстоятельствах один из педагогов пожаловался директору учебного заведения. Однако руководитель не обратил внимание на ситуацию и не обратился в полицию", - говорится в сообщении.