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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Февраль » 25 » 11:51:45

Подросток ради развлечения сломал аккаунты на учебной платформе и травил учителей

Сегодня, 12:08:45 1354 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Подросток ради развлечения сломал аккаунты на учебной платформе и травил учителей

 В одной из громад Житомирского района подросток ради развлечения травил на учебных веб-платформах учителей, предварительно сломав их аккаунты. Родителям парня и директору учебного заведения грозит административная ответственность. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
 

"В полицию обратились учителя школы одной из громад Житомирского района с сообщением о систематической травли через Интернет. По словам заявителей, кто-то воспользовался их личными паролями для входа на учебные веб-платформы и от имени учителей публиковал оскорбительные комментарии относительно коллег. О таких обстоятельствах один из педагогов пожаловался директору учебного заведения. Однако руководитель не обратил внимание на ситуацию и не обратился в полицию", - говорится в сообщении.


Некоторое время учителю, который администрировал веб-платформу, удавалось удалять оскорбительные комментарии, однако вместо них появлялись новые. В итоге он проверил информацию, откуда публикуются оскорбления и передал ее полиции.

Полицейские выяснили, что буллингом занимался 15-летний ученик этого же учебного заведения. Установлено, что он сломал отдельные аккаунты и таким образом развлекался.

24 февраля инспекторы ювенальной превенции провели разъяснительную работу с подростком о недопустимости подобного поведения и правовых последствиях систематической травли. Поскольку парень не достиг возраста наступления административной ответственности, то протокол по факту буллинга составили в отношении его матери.
 

"Кроме того, административные материалы по ст. 173-4 (буллинг участника образовательного процесса) КоАП оформлены и в отношении директора учебного заведения за несообщение подразделениям органов Национальной полиции Украины о травле учителей", - отметила руководитель подразделения ювенальной превенции ГУНП Житомирщины Наталья Гончарук.


По действующему законодательству директору грозит штраф или исправительные работы.
Тэги: травля, учитель, Подросток, буллинг
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 16:43:23, Сегодня [Материал]

директор походу листик с паролями на видном месте оставил
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