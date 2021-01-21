В Житомирской области за буллинг оштрафовали мать 13-летней школьницы

В Ружинском районе Житомирщины полицейские привлекли к ответственности родителей восьмиклассницы за буллинг ее сверстницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Житомирской области.
"К ювенальным полицейским Ружинского отделения обратилась взволнованная жительница одного из сел, которая и рассказала о ситуации. По словам женщины, она заметила изменения в поведении своей 13-летней дочери. Во время школьных зимних каникул настроение девушки стало крайне подавленным, она часто плакала и ни с кем не общалась. В итоге она призналась о травле в социальной сети"
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В виртуальных издевательствах была разоблачена ее одноклассница. Обидчица осуществляла виртуальные нападения через фейковые аккаунты.
"С виновницей, тоже 13-летней жительницей Ружинщины, и ее семьей мы провели разъяснительную работу о недопустимости подобного поведения и правовых последствиях систематической травли. Поскольку девушка не достигла возраста наступления административной ответственности, то протокол по факту буллинга составлен в отношении ее матери. Сейчас админматериалы переданы на рассмотрение суда", - прокомментировала руководитель подразделения ювенальной превенции ГУНП Житомирщины Наталья Гончарук.
По действующему законодательству буллинг (травля) участника образовательного процесса (ст. 173-4 КУоАП) предусматривает наложение штрафа в том числе на родителей несовершеннолетнего нарушителя от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или назначение общественных работ.