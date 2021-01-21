В Житомирской области за буллинг оштрафовали мать 13-летней школьницы

"С виновницей, тоже 13-летней жительницей Ружинщины, и ее семьей мы провели разъяснительную работу о недопустимости подобного поведения и правовых последствиях систематической травли. Поскольку девушка не достигла возраста наступления административной ответственности, то протокол по факту буллинга составлен в отношении ее матери. Сейчас админматериалы переданы на рассмотрение суда", - прокомментировала руководитель подразделения ювенальной превенции ГУНП Житомирщины Наталья Гончарук.