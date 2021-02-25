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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 25 » 13:52:18

В центре Житомира перекроют одну из улиц: маршрутка №58 изменит схему движения

Сегодня, 14:02:18 873 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В центре Житомира перекроют одну из улиц: маршрутка №58 изменит схему движения

 В Житомире в первый день весны начнутся работы по замене теплосети на улице Черновола. В связи с этим движение транспорта перекроют, а также внесут изменения в движение общественного транспорта.

Об этом 25 февраля предупредила пресс-служба Житомирского городского совета.
 

"В связи с выполнением КП "Житомиртеплокоммунэнерго" с 01 марта аварийных работ по замене тепловой сети на участке проезжей части по ул. Черновола, 6 будет перекрыто движение транспорта от перекрестка ул. Большой Бердичевской до перекрестка улицы Пушкинской", - говорится в сообщении.


На время ремонта маршрутки №58 будут курсировать в объезд по ул. Пушкинской, Старому бульвару, ул. Большой Бердичевской.
Тэги: теплосеть, Ремонт, перекрытие улицы
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