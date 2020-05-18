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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Май » 18 » 16:13:28

Мэрия предупреждает: в центре Житомира перекроют одну из улиц

Вчера, 16:34:28 1090 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мэрия предупреждает: в центре Житомира перекроют одну из улиц

 В Житомире почти на 3 недели частично перекроют движение по улице Святослава Рихтера. Перекрытие начнется со вторника, 19 мая.

Как сообщили "Журналу Житомира" в городском совете, улицу перекроют из-за замены тепловой сети.

"В связи с выполнением аварийных работ КП "Житомиртеплокоммунэнерго" по замене тепловой сети на участке проезжей части по ул. С. Рихтера будет перекрыто движение транспорта от перекрестка улиц И. Кочерги - С. Рихтера до перекрестка И. Франка - С. Рихтера", - информирует мэрия.

Движение по улице планируют восстановить 6 июня.

Напомним, 18 мая в Житомире по улице Чудновской провалился канализационный коллектор. Водителей просят по возможности объезжать аварийный участок, также изменено движение троллейбусных маршрутов.
Тэги: Житомир, перекрытие улицы, Ремонт
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