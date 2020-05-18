Мэрия предупреждает: в центре Житомира перекроют одну из улиц

В Житомире почти на 3 недели частично перекроют движение по улице Святослава Рихтера. Перекрытие начнется со вторника, 19 мая.
Как сообщили "Журналу Житомира
" в городском совете, улицу перекроют из-за замены тепловой сети.
"В связи с выполнением аварийных работ КП "Житомиртеплокоммунэнерго" по замене тепловой сети на участке проезжей части по ул. С. Рихтера будет перекрыто движение транспорта от перекрестка улиц И. Кочерги - С. Рихтера до перекрестка И. Франка - С. Рихтера"
, - информирует мэрия.
Движение по улице планируют восстановить 6 июня.
Напомним, 18 мая в Житомире по улице Чудновской провалился канализационный коллектор
. Водителей просят по возможности объезжать аварийный участок, также изменено движение троллейбусных маршрутов.