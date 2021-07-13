Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 13 Июля 2021    13:20:39
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 13 » 08:57:20

Возле водоканала перекрыли одну из улиц: маршрутки будут курсировать в объезд

Сегодня, 08:57:20 444 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Возле водоканала перекрыли одну из улиц: маршрутки будут курсировать в объезд

 В Житомире для выполнения аварийных работ перекрыли движение транспорта по улице Чумацкий шлях. Об этом сообщили в Управлении транспорта и связи городского совета.

"В связи с проведением КП "Житомирводоканал" аварийных работ на канализационном коллекторе", – объяснили в мэрии.

До завершения работ движение транспорта перекрыли между перекрестками с ул. Радоновой и Чудновской.



Движение пассажирского общественного транспорта будет осуществляться в объезд. 

"Движение автобусного маршрута №30 "Малёванка - Северина Наливайко" будет осуществляться по ул. Чудновской до КП "Житомирводоканал" с последующим на нем разворотом, дальше будет следовать в район Малёванка через ул. Героев Пожарных, и в обратном направлении", – добавили в горсовете.
Тэги: Житомир, перекрытие улицы, Ремонт
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus