Возле водоканала перекрыли одну из улиц: маршрутки будут курсировать в объезд

В Житомире для выполнения аварийных работ перекрыли движение транспорта по улице Чумацкий шлях. Об этом сообщили в Управлении транспорта и связи городского совета.
"В связи с проведением КП "Житомирводоканал" аварийных работ на канализационном коллекторе"
, – объяснили в мэрии.
До завершения работ движение транспорта перекрыли между перекрестками с ул. Радоновой и Чудновской.
Движение пассажирского общественного транспорта будет осуществляться в объезд.
"Движение автобусного маршрута №30 "Малёванка - Северина Наливайко" будет осуществляться по ул. Чудновской до КП "Житомирводоканал" с последующим на нем разворотом, дальше будет следовать в район Малёванка через ул. Героев Пожарных, и в обратном направлении"
, – добавили в горсовете.