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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 27 » 17:11:44

В Житомире временно перекроют улицу Трояновскую: схема объезда

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В Житомире временно перекроют улицу Трояновскую: схема объезда

 В центре Житомира из-за ремонта газопровода частично перекроют улицу Трояновскую. Автомобили и общественный транспорт пустят по соседним улицам.

Соответствующее объявление 27 февраля разместил Житомирский городской совет.

«В связи с выполнением аварийных работ АО «Житомиргаз» на сетях распределительного газопровода на участке проезжей части по улице Трояновской от вул. Владимирской до ул. Старовильской, с 02.03.2020 года и до завершения работ будет приостановлено движение автотранспорта», - говорится в сообщении.

Движение транспортных средств будет перенаправлено с улицы Трояновской по ул. Владимирской, ул. Ольжича и ул. Старовильской.

Как сообщал «Журнал Житомира», из-за ремонтных работ на водопроводе с 27 февраля изменилась схема движения общественного транспорта в микрорайон Хмельники (Маликова).
 

Схема объезда

Тэги: Житомир, перекрытие улицы, Ремонт
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