В Житомире временно перекроют улицу Трояновскую: схема объезда

В центре Житомира из-за ремонта газопровода частично перекроют улицу Трояновскую. Автомобили и общественный транспорт пустят по соседним улицам.
Соответствующее объявление 27 февраля разместил Житомирский городской совет.
«В связи с выполнением аварийных работ АО «Житомиргаз» на сетях распределительного газопровода на участке проезжей части по улице Трояновской от вул. Владимирской до ул. Старовильской, с 02.03.2020 года и до завершения работ будет приостановлено движение автотранспорта»
, - говорится в сообщении.
Движение транспортных средств будет перенаправлено с улицы Трояновской по ул. Владимирской, ул. Ольжича и ул. Старовильской.
Как сообщал «Журнал Житомира
», из-за ремонтных работ на водопроводе с 27 февраля изменилась схема движения общественного транспорта
в микрорайон Хмельники (Маликова).
Схема объезда