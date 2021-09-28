В Житомире из-за перекрытия улицы не будут ходить троллейбусы №15

В Житомире из-за проведения ремонтных работ на сетях теплокоммунэнерго на несколько дней перекроют улицу Шевченко. Об этом предупреждает Житомирский городской совет.
«В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Житомиртеплокоммунэнерго» городского совета по улице Шевченко с 10:00 29.09.2021 до 02.10.2021 состоится перекрытия движения транспорта»
, - информирует городской совет.
Перекрытие состоится на участке улицы от перекрестка с ул. Пушкинская до перекрестка с ул. Фещенко-Чопивского
.
На время проведения работ троллейбусный маршрут №15 не будет курсировать. Движение троллейбусов на маршруте №15-А будет осуществляться по ул. Киевской - Витрука - Космонавтов.