Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 28 Сентября 2021    22:48:36
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 28 » 15:41:58

В Житомире из-за перекрытия улицы не будут ходить троллейбусы №15

Сегодня, 15:41:58 814 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Житомире из-за перекрытия улицы не будут ходить троллейбусы №15

 В Житомире из-за проведения ремонтных работ на сетях теплокоммунэнерго на несколько дней перекроют улицу Шевченко. Об этом предупреждает Житомирский городской совет.

«В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Житомиртеплокоммунэнерго» городского совета по улице Шевченко с 10:00 29.09.2021 до 02.10.2021 состоится перекрытия движения транспорта», - информирует городской совет.

Перекрытие состоится на участке улицы от перекрестка с ул. Пушкинская до перекрестка с ул. Фещенко-Чопивского.



На время проведения работ троллейбусный маршрут №15 не будет курсировать. Движение троллейбусов на маршруте №15-А будет осуществляться по ул. Киевской - Витрука - Космонавтов.
Тэги: Житомир, перекрытие улицы, Ремонт
Новости партнеров
Комментариев: 1
2257343
1 Оксана (2257343)   • 17:01:29, Сегодня [Материал]

Просто замечательно. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а В С Е (накипело)
лета им мало было
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus