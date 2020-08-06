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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Август » 6 » 13:37:54

На Малой Бердичевской на 3 недели перекроют движение транспорта

Сегодня, 13:38:54 313 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Малой Бердичевской на 3 недели перекроют движение транспорта

 В центре Житомира с 6 августа частично ограничили движение по улице Малой Бердичевской. Причина - работы по замене теплосети на перекрестке с ул. Театральной.

Об этом "Журналу Житомира" сообщили в коммунальном предприятии "Житомиртеплокоммунэнерго".

"На этом участке будет заменено 50 м трубы в двухтрубном измерении диаметром 273 мм", - отмечают коммунальщики.

Из-за ремонта перекрыто движение транспорта со стороны Малой Бердичевской в направлении окружного суда, областной администрации и облсовета. По информации КП, работы продлятся ориентировочно до 28 августа включительно.

Напомним, 5 августа начали замену труб теплосети на улице Пушкинской.

Тэги: теплосеть, перекрытие улицы, Ремонт
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