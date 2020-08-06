На Малой Бердичевской на 3 недели перекроют движение транспорта

В центре Житомира с 6 августа частично ограничили движение по улице Малой Бердичевской. Причина - работы по замене теплосети на перекрестке с ул. Театральной.
Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в коммунальном предприятии "Житомиртеплокоммунэнерго".
"На этом участке будет заменено 50 м трубы в двухтрубном измерении диаметром 273 мм"
, - отмечают коммунальщики.
Из-за ремонта перекрыто движение транспорта со стороны Малой Бердичевской в направлении окружного суда, областной администрации и облсовета. По информации КП, работы продлятся ориентировочно до 28 августа включительно.
Напомним, 5 августа начали замену труб теплосети на улице Пушкинской
.