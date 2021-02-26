Компанія «Рудь» на виставці в Дубаї

Компанія «Рудь» представила свою продукцію на виставці «Галфуд» (Gulfood) — найвідомішому виставковому заході на Близькому Сході та в африканському регіоні. Захід проходив 21–25 лютого 2021 року в Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати).

Це щорічна виставка виробників і торговців харчовими продуктами та напоями, яка збирає понад 5 тисяч виробників та 100 тисяч відвідувачів із понад 180 країн.

Серед відвідувачів виставки Gulfood — власники супер- і гіпермаркетів, бакалійних магазинів; виробники, імпортери, експортери, дистриб'ютори продуктів і напоїв; готельєри та ресторатори (зокрема ресторанів швидкого харчування); представники державних департаментів, які відповідають за постачання лікарень, госпіталів, цивільних і оборонних об'єктів; транспортні компанії; нічні клуби та готелі. Експозицію доповнила багата ділова програма, що включала переговори, конференції та семінари з найбільш актуальних тем.

ОАЕ зацікавлені в українських продуктах харчування, тож зазвичай є великий інтерес до продукції відомих вітчизняних виробників. З огляду на те, що ринок харчових продуктів Близького Сходу й Африки суттєво імпортозалежний, вітчизняні компанії мають величезні шанси досягти там успіху.

Морозиво компанії «Рудь» представлено в торгових мережах Об’єднаних Арабських Еміратів та інших країн Близького Сходу. Протягом останніх років підприємство успішно збільшує експорт своєї продукції до понад 30 країн світу і є найбільшим експортером морозива в Україні.





