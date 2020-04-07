Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 07.04.2020    16:33:46
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Апрель » 7 » 13:15:24

Корисні властивості морозива – аргументи: «ЗА»!     Реклама  

Сегодня, 13:19:19 346 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Корисні властивості морозива – аргументи: «ЗА»!

 Після зимових днів завжди хочеться тепла. Думка про прихід весни зігріває серце та радує душу. Весна — це час нових надій, пробудження природи  й тепла! А ще – час, аби частіше смакувати найулюбленішим морозивом «Рудь»! Ми хочемо поділитися з вами кількома вагомими аргументами на користь цього смачного десерту:

1. Морозиво надає організму енергію для підвищення імунітету.

2. Морозиво ― цінне джерело кальцію.

3. До того ж в  морозиві міститься майже 100 цінних для організму речовин: більше 20 амінокислот білка, 25 різних жирних кислот, 30 мінеральних солей, 20 вітамінів, а також дуже важливі для обміну речовин ферменти. Для морозива характерна висока харчова цінність та енергетична здатність.

4. На думку багатьох вчених, морозиво стимулює вироблення організмом особливої ​​речовини ― серотоніну (так званого «гормону щастя»), який здатен захистити нас від стресів і підняти настрій. Відомо, що саме завдяки цьому любителі морозива більш задоволені, спокійніші і щасливіші в порівнянні з тими, хто їсть морозиво рідше.

5. Молоко та вершки, з яких виготовляють морозиво, містять Л-триптофан, який заспокоює нервову систему і допомагає подолати напругу і навіть безсоння.

6. Доведено, що морозиво зміцнює кісткову тканину, знижує кров'яний тиск, підвищує імунітет й активізує мозкову діяльність.

7. Виявляється, морозиво корисне при схильності... до ангіни! При гострому запаленні горла, після видалення мигдалин, при стоматиті та інших запальних процесах в порожнині рота, коли прийом будь-якої  їжі неможливий або ускладнений, лікарі часто рекомендують хворим морозиво. Холодне та легке, воно  майже не подразнює горло та ротову порожнину.

8. Діти часто недуже охоче п'ють молоко, а ось морозиво їдять з великим задоволенням! Включивши морозиво в меню дитини, можна ввести в його раціон необхідні зростаючому організму молочні  речовини.

Їжте морозиво «Рудь» та будьте завжди здорові!
Тэги: мороженное, Рудь
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus