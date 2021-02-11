«Рудь» ― експортер морозива №1 в Україні

10 лютого АТ «Житомирський маслозавод» отримало нагороду щорічного рейтингу федерації роботодавців України в номінації ― «Експорт без кордонів», а Рудь П.В. ― подяку від голови Житомирської обласної ради Федоренка В.І. за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та успішну підприємницьку діяльність.
Нагородити та привітати колектив підприємства приїхали генеральний директор Федерації роботодавців України Іллічов Р.В, голова Житомирської держадміністрації Бунечко В.І., голова Житомирської обласної ради Федоренко В.І., міський голова Житомира Сухомлин С.І. та представники Об’єднання роботодавців Житомирської області.
«Вважаю, що експортна діяльність є стратегічно важливою для всіх українських підприємств. Адже вона є потужним та дієвим інструментом активізації конкурентних переваг і диверсифікації бізнесу. Сьогодні особливу увагу слід приділити зміцненню експортного потенціалу всіх українських експортерів, розробці продуктів для відповідних ринків. Так, зараз в компанії «Рудь» розробляються нові види морозива для різних країн, ― робота кропітка, адже треба врахувати вимоги ринку та запити закордонних споживачів. Тож маємо надію зміцнити існуючі партнерські зв’язки та вибудовувати нові»,
― Петро Володимирович Рудь.
Сьогодні компанія «Рудь» є лідером ринку морозива в Україні. Підприємство намагається першим виходити з інноваційними продуктами на ринок, удосконалювати якість та поліпшувати бізнес-процеси. Протягом останніх років підприємство успішно збільшує експорт своєї продукції майже до 30 країн світу, серед яких: США, Литва, Латвія, Естонія, Німеччина, Польща, Чехія, Греція, Тайланд, Болгарія, Хорватія, Ірак, ОАЕ, Казахстан, Азербайджан, Вірменія, Грузія, Молдова, Ізраїль, Туркменістан, В’єтнам, Китай, Боснія і Герцеговина, Сейшели, Велика Британія та країни Африки.