Пьяный и в крови: житомирский коп набросился с кулаками на инспекторшу полиции

Ночью 1 марта в одном из кафе в городе Бердичев Житомирской области произошла ссора между двумя сотрудниками правоохранительных органов, которая переросла в драку.
Об этом сообщает издание Житомир инфо со ссылкой на очевидцев происшествия.
По их словам, около 3:30 ночи 1 марта в Бердичеве работник житомирской полиции, отдыхая в кафе «Чара» и употребляя спиртное, поконфликтовал с сотрудницей местного отдела полиции. Выяснение отношений продолжили на улице: парень ударил женщину по лицу.
Известно, что драка возникла между 23-летним следователем Житомирского горотдела и 37-летним инспектором по админпрактике Бердичевского РО.
ВНИМАНИЕ! Видео содержит нецензурную лексику
В пресс-службе ГУ Нацполиции в Житомирской области отметили, что по данному факту начато уголовное производство. Все материалы дела будут направлены в ГБР.
«По данному факту Бердичевским отделом полиции открыто уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины. Все материалы направляются в территориальное управление Государственного бюро расследований, поскольку событие связано с полицейскими. Кроме того, начальником ГУНП назначена служебная проверка, материалы которой также будут направлены в соответствующее подразделение ГБР. Степень телесных повреждений установит судебно-медицинская экспертиза», - прокомментировала пресс-секретарь ГУ Нацполиции Алла Ващенко.