Журнал Житомир инфо

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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 1 » 16:42:02

Пьяный и в крови: житомирский коп набросился с кулаками на инспекторшу полиции

Вчера, 16:57:50 1663 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пьяный и в крови: житомирский коп набросился с кулаками на инспекторшу полиции

 Ночью 1 марта в одном из кафе в городе Бердичев Житомирской области произошла ссора между двумя сотрудниками правоохранительных органов, которая переросла в драку.

Об этом сообщает издание Житомир инфо со ссылкой на очевидцев происшествия.

По их словам, около 3:30 ночи 1 марта в Бердичеве работник житомирской полиции, отдыхая в кафе «Чара» и употребляя спиртное, поконфликтовал с сотрудницей местного отдела полиции. Выяснение отношений продолжили на улице: парень ударил женщину по лицу.

Известно, что драка возникла между 23-летним следователем Житомирского горотдела и 37-летним инспектором по админпрактике Бердичевского РО.
 
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В пресс-службе ГУ Нацполиции в Житомирской области отметили, что по данному факту начато уголовное производство. Все материалы дела будут направлены в ГБР.

«По данному факту Бердичевским отделом полиции открыто уголовное производство по статье 125 Уголовного кодекса Украины. Все материалы направляются в территориальное управление Государственного бюро расследований, поскольку событие связано с полицейскими. Кроме того, начальником ГУНП назначена служебная проверка, материалы которой также будут направлены в соответствующее подразделение ГБР. Степень телесных повреждений установит судебно-медицинская экспертиза», - прокомментировала пресс-секретарь ГУ Нацполиции Алла Ващенко.
Тэги: конфликт, драка, полиция, Бердичев
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Комментариев: 7
bobrikov
1 Mr Mr Ya (bobrikov)   • 18:04:44, Вчера [Материал]

шо этот имбил, шо вторая баба "пи...с" говорит....короче обоих не жалко))) надеюсь обоих с позором уволят
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 18:24:55, Вчера [Материал]

Ну жінку хоч трохи зрозуміти можна: в неї добряче бобануло за честь поліцейського мундира, коли вона побачила це біоcміття у засраній майці.
Shiv
3 Iгор (Shiv)   • 18:28:25, Вчера [Материал]

Шо за страна??? Полная жопа. И главное, все останутся на работе.
TerminatorUA
4 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 20:04:50, Вчера [Материал]

Норм. Застосував самооборону (с)
Artmaker
5 Евгений (Artmaker)   • 21:13:34, Вчера [Материал]

Полиция перешла в режим самоуничтожение)))
vovik-zt
6 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:40:03, Вчера [Материал]

І ми ще дивуємся чого ті справи не розслідуються, чому тягнуться роками, чому закриваються під будь-яким приводом без результату, тому що розслідувати їх немає кому. От чесно, скількі раз було пограбовано і мене, і рідних, скількі звернень у поліцію - результата НОЛЬ! Ніколи нічого і нікого не знайшли, бо мабуть шукали тількі по барах :( Навіщо тоді я плачу податки на ту поліцію/міліцію?! А яка гарна мова лунає "між двома працівниками правоохоронних органів"...
Artmaker
7 Евгений (Artmaker)   • 22:45:34, Вчера [Материал]

Гадаєш, депутати кращою мовою спілкуються?)
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