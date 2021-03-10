«Я долго ждала своей очереди» — судья апелляционного суда из Бердичева избила семейного доктора

В Бердичеве семейная пара, устав слишком долго ждать приёма у семейного доктора, спровоцировала скандал. В ходе конфликта пострадавшего доктора, 45-летнюю Наталью Маслий, били по голове. После нападения семейный доктор попала под капельницы и лечится в отделении хирургии.
В одной из амбулаторий Бердичева (Житомирская область) произошла драка. Пациентка, у которой лопнуло терпение из-за слишком долгого ожидания, подняла скандал. Семейный врач попыталась успокоить женщину, но взамен получила удар кулаком по голове. Впоследствии выяснилось, что обидчица доктора работает судьёй, – сообщает ТСН.
45-летняя семейная врач Наталья Маслий попала под капельницу в отделение хирургии из-за своей пациентки. Говорит, что та пришла в амбулаторию со своим мужем и сильно нервничала из-за длинной очереди.
Зашла женщина со скандалом в кабинет, в пол-третьего. Почему к ним не выходит врач, она ждёт уже полтора часа. Через минут примерно 10 он зашёл, с таким же скандалом, что к ним никто не выходит,– вспоминает Наталья.
Врач поясняет: в тот день у неё было 52 пациента.
Такая высокая нагрузка, объясняет директор Центра первичной медико-санитарной помощи Бердичева Наталья Хорошун, потому, что двое из четырёх медиков амбулатории болеют COVID-19. Поэтому пациентов так называемой «чистой зоны» и тех, у кого подозрение на коронавирус, принимают по очереди.
Если постоянно одеваться переодеваться, то это — нерациональное использование индивидуальных средств и времени, – говорит Хорошун.
Нервозная пациентка была как раз с симптомами коронавируса, и пришла к пациентам из другой зоны со скандалом. Поэтому, рассказывает медик, она вышла успокоить супругов, но те включили запись на телефоне и избили женщину.
Медики вызвали полицию. Скандальную пациентку узнали, так как она живёт рядом и давно обслуживается в этой амбулатории.
Правоохранители открыли производство по статье «хулиганство». Но дело передали в ГБР, так как выяснилось, что 62-летняя обидчица врача — судья апелляционного суда. На работе судьи нету. Она с 5 марта находится на больничном.
После избиения у Натальи Маслий сотрясение мозга и повышенное давление — обидчики перед ней даже не извинились
Следователи ГБР дело не комментируют, но уже известно, что проверять будут не только судью, но и то, не медлили ли медики с помощью. Пациенты амбулатории говорят, ждать приёма врача действительно приходится долго.
Взять других специалистов не могут, потому что нет ставок,– объясняют чиновники.
Сейчас, когда из-за избиения врача в амбулатории вообще остался только один медик, пришлось взять интерна.
Сколько Наталья Маслий пробудет в больнице, пока неизвестно. У женщины сотрясение мозга и постоянно повышенное давление. Она говорит, что никто из супругов даже не извинился за то, что произошло. Поэтому врач хочет довести дело до суда.