«Я долго ждала своей очереди» — судья апелляционного суда из Бердичева избила семейного доктора

В Бердичеве семейная пара, устав слишком долго ждать приёма у семейного доктора, спровоцировала скандал. В ходе конфликта пострадавшего доктора, 45-летнюю Наталью Маслий, били по голове. После нападения семейный доктор попала под капельницы и лечится в отделении хирургии.

Зашла женщина со скандалом в кабинет, в пол-третьего. Почему к ним не выходит врач, она ждёт уже полтора часа. Через минут примерно 10 он зашёл, с таким же скандалом, что к ним никто не выходит, – вспоминает Наталья.

Врач поясняет: в тот день у неё было 52 пациента.

Если постоянно одеваться переодеваться, то это — нерациональное использование индивидуальных средств и времени, – говорит Хорошун.



После избиения у Натальи Маслий сотрясение мозга и повышенное давление — обидчики перед ней даже не извинились

Взять других специалистов не могут, потому что нет ставок, – объясняют чиновники.