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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 10 » 14:41:15

«Я долго ждала своей очереди» — судья апелляционного суда из Бердичева избила семейного доктора

Сегодня, 14:47:15 513 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Я долго ждала своей очереди» — судья апелляционного суда из Бердичева избила семейного доктора

В Бердичеве семейная пара, устав слишком долго ждать приёма у семейного доктора, спровоцировала скандал. В ходе конфликта пострадавшего доктора, 45-летнюю Наталью Маслий, били по голове. После нападения семейный доктор попала под капельницы и лечится в отделении хирургии.

В одной из амбулаторий Бердичева (Житомирская область) произошла драка. Пациентка, у которой лопнуло терпение из-за слишком долгого ожидания, подняла скандал. Семейный врач попыталась успокоить женщину, но взамен получила удар кулаком по голове. Впоследствии выяснилось, что обидчица доктора работает судьёй, – сообщает ТСН.

45-летняя семейная врач Наталья Маслий попала под капельницу в отделение хирургии из-за своей пациентки. Говорит, что та пришла в амбулаторию со своим мужем и сильно нервничала из-за длинной очереди.
Зашла женщина со скандалом в кабинет, в пол-третьего. Почему к ним не выходит врач, она ждёт уже полтора часа. Через минут примерно 10 он зашёл, с таким же скандалом, что к ним никто не выходит,– вспоминает Наталья.

 

Врач поясняет: в тот день у неё было 52 пациента.

Такая высокая нагрузка, объясняет директор Центра первичной медико-санитарной помощи Бердичева Наталья Хорошун, потому, что двое из четырёх медиков амбулатории болеют COVID-19. Поэтому пациентов так называемой «чистой зоны» и тех, у кого подозрение на коронавирус, принимают по очереди.
Если постоянно одеваться переодеваться, то это — нерациональное использование индивидуальных средств и времени, – говорит Хорошун.

Нервозная пациентка была как раз с симптомами коронавируса, и пришла к пациентам из другой зоны со скандалом. Поэтому, рассказывает медик, она вышла успокоить супругов, но те включили запись на телефоне и избили женщину.

Медики вызвали полицию. Скандальную пациентку узнали, так как она живёт рядом и давно обслуживается в этой амбулатории.

Правоохранители открыли производство по статье «хулиганство». Но дело передали в ГБР, так как выяснилось, что 62-летняя обидчица врача — судья апелляционного суда. На работе судьи нету. Она с 5 марта находится на больничном.

 

После избиения у Натальи Маслий сотрясение мозга и повышенное давление — обидчики перед ней даже не извинились


Следователи ГБР дело не комментируют, но уже известно, что проверять будут не только судью, но и то, не медлили ли медики с помощью. Пациенты амбулатории говорят, ждать приёма врача действительно приходится долго.
Взять других специалистов не могут, потому что нет ставок,– объясняют чиновники.

Сейчас, когда из-за избиения врача в амбулатории вообще остался только один медик, пришлось взять интерна.

Сколько Наталья Маслий пробудет в больнице, пока неизвестно. У женщины сотрясение мозга и постоянно повышенное давление. Она говорит, что никто из супругов даже не извинился за то, что произошло. Поэтому врач хочет довести дело до суда.

Напомним, в ноябре 2020 похожий случай произошёл в Житомире — 50-летний пациент жестоко избил семейного врача Инну Савчин.
 
Тэги: семейный врач, судья, полиция, Бердичев, драка, медицина
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Комментариев: 2
SlavaNibiru
1 Святослав (SlavaNibiru)   • 15:05:11, Сегодня [Материал]

Відмажуть свою, навіть якщо діло до суду дійде.
ZVEZDA
2 Житомирянин (ZVEZDA)   • 15:27:21, Сегодня [Материал]

І що? Знову з рук зійде. Бо цеж судья!((
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