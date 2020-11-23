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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 23 » 11:55:22

Житомирянин избил семейного врача за отказ подписать с ним декларацию

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Житомирянин избил семейного врача за отказ подписать с ним декларацию

 В Житомире пациент напал на семейного врача и медицинскую сестру. Инцидент произошел на днях в амбулатории по ул. Леси Украинки.

Как сообщают в областной прокуратуре, житомирянин, 1970 года рождения, набросился с кулаками на медработников, когда те отказались подписать с ним декларацию. 
 

"В кабинете семейного врача получив отказ в подписании с ним декларации, совершил словесный конфликт и хулиганские действия в отношении врача и медицинской сестры, причинив им телесные повреждения", – информирует прокуратура.


После конфликта врачу понадобилась медицинская помощь. У женщины диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы. Ее госпитализировали в одно из медицинских учреждений города.

По данному факту возбуждено уголовное производство (ч.1 ст. 296 УК Украины). Досудебное расследование проводит Житомирский отдел полиции.
Тэги: Амбулатория, врач, декларация, Житомир
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