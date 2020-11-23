Житомирянин избил семейного врача за отказ подписать с ним декларацию

В Житомире пациент напал на семейного врача и медицинскую сестру. Инцидент произошел на днях в амбулатории по ул. Леси Украинки.
Как сообщают в областной прокуратуре
, житомирянин, 1970 года рождения, набросился с кулаками на медработников, когда те отказались подписать с ним декларацию.
"В кабинете семейного врача получив отказ в подписании с ним декларации, совершил словесный конфликт и хулиганские действия в отношении врача и медицинской сестры, причинив им телесные повреждения", – информирует прокуратура.
После конфликта врачу понадобилась медицинская помощь. У женщины диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы. Ее госпитализировали в одно из медицинских учреждений города.
По данному факту возбуждено уголовное производство (ч.1 ст. 296 УК Украины). Досудебное расследование проводит Житомирский отдел полиции.