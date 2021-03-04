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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Март » 4 » 09:07:11

На Житомирщине судили секретаря избирательной комиссии, которая проголосовала вместо сына

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На Житомирщине судили секретаря избирательной комиссии, которая проголосовала вместо сына

 В Житомирской области судили секретаря избирательной комиссии, во время выборов 25 октября проголосовала вместо другого человека – своего сына. Об этом сообщила Новоград-Волынская местная прокуратура.

"Установлено, что секретарь одной из поселковых территориальных избирательных комиссий Новоград-Волынского района во время проведения очередных выборов 25 октября 2020 года нарушила присягу члена избирательной комиссии и требования ст. 71 Конституции Украины относительно прямого избирательного права. В частности, воспользовавшись временным отсутствием других членов избирательной комиссии незаконно получила от имени другого лица четыре бюллетеня для голосования, поставила подписи в официальных документах, отметила их в кабинке для голосования и незаконного опустила в избирательную урну", – информирует ведомство.

Женщину признали виновной в преступлении по ч. 3 ст. 158-1 УК Украины. Суд вынес ей приговор – 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом на 5 лет, с испытательным сроком на 1 год.

В настоящее время приговор Новоград-Волынского горрайонного суда вступил в законную силу.
Тэги: комиссия, суд, выборы
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Комментариев: 1
Pound
1 Life is life (Pound)   • 09:40:23, Сегодня [Материал]

Це звичайно все правильно, але коли тут продається країна, творяться такі злочини, пенсіонери скоро почнуть вмирати з голоду ітд., то за це ніхто не несе відповідальності. Оце країну побудували.
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