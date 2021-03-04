На Житомирщине судили секретаря избирательной комиссии, которая проголосовала вместо сына

В Житомирской области судили секретаря избирательной комиссии, во время выборов 25 октября проголосовала вместо другого человека – своего сына. Об этом сообщила Новоград-Волынская местная прокуратура.
"Установлено, что секретарь одной из поселковых территориальных избирательных комиссий Новоград-Волынского района во время проведения очередных выборов 25 октября 2020 года нарушила присягу члена избирательной комиссии и требования ст. 71 Конституции Украины относительно прямого избирательного права. В частности, воспользовавшись временным отсутствием других членов избирательной комиссии незаконно получила от имени другого лица четыре бюллетеня для голосования, поставила подписи в официальных документах, отметила их в кабинке для голосования и незаконного опустила в избирательную урну"
, – информирует ведомство.
Женщину признали виновной в преступлении по ч. 3 ст. 158-1 УК Украины. Суд вынес ей приговор – 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом на 5 лет, с испытательным сроком на 1 год.
В настоящее время приговор Новоград-Волынского горрайонного суда вступил в законную силу.