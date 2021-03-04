На Житомирщине жители села митинговали против закрытия местной школы. ВИДЕО

"Подвоз детей невозможный, потому что они не поместятся в один автобус и дорога является аварийной. Около 20 километров поезда. Дети живут в селе разбросано, а по селу детям тоже нужно пройти 3-4 километра. И это невозможно", - рассказала руководительница родительского комитета школы Анна Кратко.

"Мы будем идти на радикальные методы, будем принимать радикальные решения, ехать в область и дороги перекрывать. Пусть сначала сделают условия. Они еще аргументируют, что некачественное образование и в Вчерайше нас сватают, пусть там сделают нормальные условия. У нас нормальное образование и здесь, нас все устраивает", - отметил мужчина.

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"Позиция дирекции школы, как и всех работников школы, учителей и младшего медицинского персонала - мы категорически против закрытия. И учителей и персонала хватает. Материальное обеспечение достойное и мы можем проводить учебные занятия", - сказал директор быстреевской школы Сергей Гнатюк.

"Школа закрывается по представлению Вчерайшенского сельского совета. Их отдел образования опирается на соответствующие документы по реоганизации быстреевской общеобразовательной школы I-II ступеней путем присоединения к вчерайшенской школе. Моя позиция заключается в том, что для того, чтобы закрывать или реорганизовывать школу нужно выполнить работы по развитию инфраструктуры", - сообщил Василий Добрянский.