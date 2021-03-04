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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Март » 4 » 10:34:24

На Житомирщине жители села митинговали против закрытия местной школы. ВИДЕО

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На Житомирщине жители села митинговали против закрытия местной школы. ВИДЕО

 3 марта в Житомирской области 50 жителей села Быстреевка Вчерайшенской громады митинговали против закрытия местной школы.

Как сообщает "Суспільне", в Быстреевской общеобразовательной школе I-II ступеней учится 36 учеников. Родители против того, чтобы их детей возили на обучение в другое село.
 

"Подвоз детей невозможный, потому что они не поместятся в один автобус и дорога является аварийной. Около 20 километров поезда. Дети живут в селе разбросано, а по селу детям тоже нужно пройти 3-4 километра. И это невозможно", - рассказала руководительница родительского комитета школы Анна Кратко.


Житель села Быстреевка Леонид Голоденко говорит, что протестующие готовы к радикальным решениям.


 

"Мы будем идти на радикальные методы, будем принимать радикальные решения, ехать в область и дороги перекрывать. Пусть сначала сделают условия. Они еще аргументируют, что некачественное образование и в Вчерайше нас сватают, пусть там сделают нормальные условия. У нас нормальное образование и здесь, нас все устраивает", - отметил мужчина.


Работники школы и учителя тоже против закрытия учебного заведения. Уверяют, что дети получают надлежащий уровень знаний.

Фото: Суспільне
 

"Позиция дирекции школы, как и всех работников школы, учителей и младшего медицинского персонала - мы категорически против закрытия. И учителей и персонала хватает. Материальное обеспечение достойное и мы можем проводить учебные занятия", - сказал директор быстреевской школы Сергей Гнатюк.


По словам старосты села, школа закрывается по представлению Вчерайшенского сельского совета.
 

"Школа закрывается по представлению Вчерайшенского сельского совета. Их отдел образования опирается на соответствующие документы по реоганизации быстреевской общеобразовательной школы I-II ступеней путем присоединения к вчерайшенской школе. Моя позиция заключается в том, что для того, чтобы закрывать или реорганизовывать школу нужно выполнить работы по развитию инфраструктуры", - сообщил Василий Добрянский.


Всего в Вчерайшенской территориальной громаде планируют реорганизовать три школы.

"Мониторим вопрос о реорганизации трех школ нашей громады. Критерием является то, что в школе должно быть качественное обучение и дети должны находиться в социуме. Кроме того, экономическая составляющая", - отметил председатель ОТГ Александр Черешнюк.
 
Тэги: ОТГ, митинг, школа, село, Житомирщина
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Комментариев: 1
TarasS
1 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 14:34:29, Сегодня [Материал]

"Мы будем идти на радикальные методы, будем принимать радикальные решения, ехать в область и дороги перекрывать."

Чому область має страждати через ваших місцевих децентралізованих козлів? Почніть з чогось менш радикального. Наприклад, наваліть купу лайна під дверима сільради.
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