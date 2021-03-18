С мая тяжелобольных будут доставлять в житомирские больницы на вертолете

Правительство Украины поддержало совместную инициативу Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения о создании Единого аэромедицинского пространства, предусматривающего введение системы аэромедицинской эвакуации и авиационную транспортировку анатомических материалов реципиентов. Об этом сообщает пресс-служба МВД
.
Речь идет о совершенно новом уровне предоставления экстренной медицинской помощи, при котором человек получит врачебную помощь или будет доставлен в медучреждение с любого, даже самого отдаленного уголка страны.
Вторая составляющая этой программы – поддержка отечественной трансплантологии. Это та область медицины, где успех критически зависит, в частности, от скорости доставки реципиента или органа к месту операции.
На первом этапе пилотного внедрения аэромедицинской эвакуации будут привлечены новые современные вертолеты Airbus H-145, которые будут базироваться в городах Львов и Киев. Уже с 1 апреля запустят пилотный проект во Львовском регионе.
"Это 7 областей: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области"
, – информирует МВД.
С 1 мая систему аэромедицинской эвакуации запустят в Киевском регионе. Она обеспечит помощью Киевскую, Винницкую, Житомирскую
, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую области и город Киев. Далее система аэромедицинской эвакуации охватит всю Украину.