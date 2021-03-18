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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Март » 18 » 11:48:12

С мая тяжелобольных будут доставлять в житомирские больницы на вертолете

Сегодня, 12:07:12 775 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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С мая тяжелобольных будут доставлять в житомирские больницы на вертолете

 Правительство Украины поддержало совместную инициативу Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения о создании Единого аэромедицинского пространства, предусматривающего введение системы аэромедицинской эвакуации и авиационную транспортировку анатомических материалов реципиентов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Речь идет о совершенно новом уровне предоставления экстренной медицинской помощи, при котором человек получит врачебную помощь или будет доставлен ​​в медучреждение с любого, даже самого отдаленного уголка страны.

Вторая составляющая этой программы – поддержка отечественной трансплантологии. Это та область медицины, где успех критически зависит, в частности, от скорости доставки реципиента или органа к месту операции.

На первом этапе пилотного внедрения аэромедицинской эвакуации будут привлечены новые современные вертолеты Airbus H-145, которые будут базироваться в городах Львов и Киев. Уже с 1 апреля запустят пилотный проект во Львовском регионе.

"Это 7 областей: Львовская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Волынская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области", – информирует МВД.

С 1 мая систему аэромедицинской эвакуации запустят в Киевском регионе. Она обеспечит помощью Киевскую, Винницкую, Житомирскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую области и город Киев. Далее система аэромедицинской эвакуации охватит всю Украину.



Тэги: медпомощь, вертолет, Житомирская область
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Комментариев: 3
RaID
1 Сергій (RaID)   • 13:17:31, Сегодня [Материал]

Хто це буде оплачувати?
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 13:25:02, Сегодня [Материал]

состоятельные белые люди, которым быстро привезут свежую укро-почку
Leonkrot
3 Виктор (Leonkrot)   • 15:25:02, Сегодня [Материал]

это было еще в 80-90 годах, сан авиация называлась, сейчас центр медицины и катастроф
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