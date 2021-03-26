Феноменальный гол Шевченко не помог «Полесью» обыграть «Кристалл»: обзор матча

ФК «Полесье» сегодня, 26 марта, принимал на центральном стадионе Житомира херсонский «Кристалл». Игру по праву можно назвать историческим событием, ведь последний раз наша житомирская команда выходила на газон центрального стадиона Житомира 27 ноября 2004 года.
Из-за карантинной «красной» зоны болельщиков не пустили на трибуны стадиона. Несмотря на это, самые ярые фанаты пришли на матч и под забором центрального стадиона со стороны улицы Фещенко-Чопивского поддерживали любимую команду.
Фото: Житомир инфо
Перед началом матча на трибунах обновленного стадиона были замечены приглашенные клубом гости: президент Ассоциации футбола Украины Андрей Павелко, известные в прошлом футболисты Анатолий Демьяненко и Олег Протасов, мэр Житомира, председатели облсовета и ОГА.
Матч активнее начали хозяева и уже на 9-й минуте житомиряне вышли вперед. Александр Глагола перевел мяч на левый фланг, где Евгений Шевченко одним касанием, с лета отправил мяч в дальнюю девятку. Феноменальный гол от защитника «Полесья» - 1:0.
После пропущенного гола «Кристалл» выровнял игру, провел несколько опасных атак на ворота житомирян, одна из которых увенчалась заработанным пенальти. Максим Лаптев прорывался в штрафную «Полесья» и был сбит Максимом Андрущенко - арбитр указал на 11-метровую отметку. Капитан херсонцев Андрей Сорокин уверенно реализовал пенальти и сделал счет 1:1. До конца тайма команды голов больше не забивали.
Во второй 45-минутке гости явно решили играть на результат. Футболисты «Полесья» проводили атаки и имели несколько опасных моментов, однако раскрыть массированный защиту соперника не смогли. Херсонцы имели несколько опасных контратак, но также не смогли забить. Матч закончился со счетом 1:1.
После 16 сыгранных матчей житомиряне остаются на 10-й строчке турнирной таблицы. Следующий матч ФК «Полесье» проведет 31 марта в Ивано-Франковске с местным «Прикарпатьем».