Житомирский облсовет попросит у нардепов средства на приобретение линейного ускорителя в онкодиспансер

«В настоящее время почти 2000 жителей Житомирщины нуждаются в лучевой терапии, 120 человек должны проходить эту процедуру ежедневно. Гамма-аппарат, который лечит людей путем гамма-лучей, в области в настоящее время один. Впрочем, лучевая терапия, это лишь один из методов лечения больных. Линейный ускоритель, в отличие от него, работает путем воздействия электронов и влияет только на опухоль. Поэтому у пациентов отмечают большую эффективность и уменьшение осложнений после лучевой терапии. Соответственно по анализу количества жителей, наша область нуждается в четырех линейных ускорителях. Однако сейчас, у нас нет ни одного. Вопрос приобретения хотя бы одного, это уже шаг вперед», - сказал Игорь Сабадаш.