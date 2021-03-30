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Житомирский облсовет попросит у нардепов средства на приобретение линейного ускорителя в онкодиспансер

Сегодня, 09:24:12 393 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирский облсовет попросит у нардепов средства на приобретение линейного ускорителя в онкодиспансер

 В Житомирском областном совете изучают возможности приобретения линейного ускорителя для онкодиспансера. Рассматриваются все возможные варианты: лизинг, софинансирование, средства меценатов.

Известно, что общая стоимость оборудования и его установки составляет около 100 млн гривен.

По словам директора Житомирского областного онкологического диспансера Игоря Сабадаша, нашей области нужно 4 линейных ускорителя, однако сейчас у нас нет ни одного.
 

«В настоящее время почти 2000 жителей Житомирщины нуждаются в лучевой терапии, 120 человек должны проходить эту процедуру ежедневно. Гамма-аппарат, который лечит людей путем гамма-лучей, в области в настоящее время один. Впрочем, лучевая терапия, это лишь один из методов лечения больных. Линейный ускоритель, в отличие от него, работает путем воздействия электронов и влияет только на опухоль. Поэтому у пациентов отмечают большую эффективность и уменьшение осложнений после лучевой терапии. Соответственно по анализу количества жителей, наша область нуждается в четырех линейных ускорителях. Однако сейчас, у нас нет ни одного. Вопрос приобретения хотя бы одного, это уже шаг вперед», - сказал Игорь Сабадаш.


Как отметил заместитель председателя облсовета Владимир Ширма, областной совет ставит амбициозные планы - установить линейный ускоритель в этом году.
 

«Вопросами модернизации и совершенствованием материально-технической базы онкодиспансера мы занимаемся уже более 3 лет. Наша область признана наиболее пострадавшей от аварии на ЧАЭС. Количество больных ежегодно растет, поэтому качество медицинских услуг должно также повышаться. Пока нет возможности предоставлять профессиональное точечное лечение рака, а приобретение линейного ускорителя, без преувеличения, шанс спасти не одну жизнь. Сейчас наши жители вынуждены искать выход в других областях. К примеру, в Ровенской области работает два ускорителя. Поэтому данный вопрос очень важен. Мы хотим публично пройти все обсуждения, чтобы ни у кого не возникал вопрос о необходимости приобретения данного оборудования. Понятно, что цена вопроса примерно 100 миллионов гривен. Таких средств в областном бюджете нет», - сказал Владимир Ширма.


Поэтому было принято решение обратиться к народным депутатам Украины относительно содействия в решении вопроса выделения из государственного бюджета в 2021 году области целевой субвенции на приобретение линейного ускорителя.

Напомним, департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации объявил тендер на реконструкцию Житомирского областного онкологического диспансера для установления линейного ускорителя.
Тэги: онкодиспансер, облсовет, линейный ускоритель
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