Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 29 Июля 2021    23:50:57
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 29 » 16:54:19

Онкодиспансер в Житомире передадут в концессию частной компании – облсовет

Сегодня, 16:54:19 732 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Онкодиспансер в Житомире передадут в концессию частной компании – облсовет

 Помещение радиологического отделения Житомирского онкодиспансера передадут в концессию частной компании для установления линейного ускорителя.

За это решение во время сессии 29 июля проголосовали 59 депутатов областного совета.

"Данное решение предусматривает создание комиссии по вопросам организации и проведения концессионного конкурса относительно объекта КНП "Житомирский областной онкологический диспансер" Житомирского областного совета для приобретения линейного ускорителя", - объясняют в облсовете.

Концессия предполагает государственно-частное партнерство с привлечением 13,9 млн евро частных инвестиций.
 

"Вопрос линейного ускорителя давно уже поднимали среди общественности и депутатов. Как известно, 60% больных онкологическими болезнями нуждаются в лучевой терапии, сейчас есть гамма аппараты, но не все диагнозы могут лечиться гамма лучами. Линейный ускоритель – это современные методы лечения и современный аппарат. Мы уже подготовили бункер под линейный ускоритель, заседали много раз рабочие группы где подробно рассматривали разные варианты. Один из вариантов это государственно-частное партнерство в форме концессии. В областной совет поступило предложение по данному партнерству. От инвесторов мы получили предложение с расчетами где будут инвестированы солидные суммы средств. Общая сумма инвестиций планируется в сумме 13 млн 970 тыс. евро", - заявил Игорь Сабадаш, директор Житомирского областного онкологического диспансера.


.

Предыстория


Линейный ускоритель позволит проводить облучение злокачественных опухолей и при этом не затрагивать здоровые ткани организма. Ежедневно в нашем онкодиспансере нуждаются в такой процедуре более 100 человек.

В феврале 2021 года Департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации объявил тендер на реконструкцию Житомирского областного онкологического диспансера для установления линейного ускорителя.

В марте облсовет обратился к народным депутатам Украины относительно содействия в решении вопроса выделения из государственного бюджета субвенции на приобретение линейного ускорителя.
Тэги: онкодиспансер, линейный ускоритель, облсовет, концессия
Новости партнеров
Комментариев: 3
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 17:20:24, Сегодня [Материал]

Если бы вы меньше пиз.ли денег, всё уже бы давно было.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 22:07:22, Сегодня [Материал]

Станишёвку когда планируется "в концессию" сдать?
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 22:47:32, Сегодня [Материал]

Так, а какие условия концессии? Озвучили сумму и все, 0 подробностей. Зато за бюджетные деньги провели реконструкцию заведения, теперь можно сдавать и в концессию.
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus