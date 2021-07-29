Онкодиспансер в Житомире передадут в концессию частной компании – облсовет

Помещение радиологического отделения Житомирского онкодиспансера передадут в концессию частной компании для установления линейного ускорителя.
За это решение во время сессии 29 июля проголосовали 59 депутатов областного совета
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"Данное решение предусматривает создание комиссии по вопросам организации и проведения концессионного конкурса относительно объекта КНП "Житомирский областной онкологический диспансер" Житомирского областного совета для приобретения линейного ускорителя"
, - объясняют в облсовете.
Концессия предполагает государственно-частное партнерство с привлечением 13,9 млн евро частных инвестиций.
"Вопрос линейного ускорителя давно уже поднимали среди общественности и депутатов. Как известно, 60% больных онкологическими болезнями нуждаются в лучевой терапии, сейчас есть гамма аппараты, но не все диагнозы могут лечиться гамма лучами. Линейный ускоритель – это современные методы лечения и современный аппарат. Мы уже подготовили бункер под линейный ускоритель, заседали много раз рабочие группы где подробно рассматривали разные варианты. Один из вариантов это государственно-частное партнерство в форме концессии. В областной совет поступило предложение по данному партнерству. От инвесторов мы получили предложение с расчетами где будут инвестированы солидные суммы средств. Общая сумма инвестиций планируется в сумме 13 млн 970 тыс. евро", - заявил Игорь Сабадаш, директор Житомирского областного онкологического диспансера.
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Предыстория
Линейный ускоритель
позволит проводить облучение злокачественных опухолей и при этом не затрагивать здоровые ткани организма. Ежедневно в нашем онкодиспансере нуждаются в такой процедуре более 100 человек.
В феврале 2021 года Департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации объявил тендер
на реконструкцию Житомирского областного онкологического диспансера для установления линейного ускорителя.
В марте облсовет обратился к народным депутатам Украины
относительно содействия в решении вопроса выделения из государственного бюджета субвенции на приобретение линейного ускорителя.