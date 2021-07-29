Онкодиспансер в Житомире передадут в концессию частной компании – облсовет

"Вопрос линейного ускорителя давно уже поднимали среди общественности и депутатов. Как известно, 60% больных онкологическими болезнями нуждаются в лучевой терапии, сейчас есть гамма аппараты, но не все диагнозы могут лечиться гамма лучами. Линейный ускоритель – это современные методы лечения и современный аппарат. Мы уже подготовили бункер под линейный ускоритель, заседали много раз рабочие группы где подробно рассматривали разные варианты. Один из вариантов это государственно-частное партнерство в форме концессии. В областной совет поступило предложение по данному партнерству. От инвесторов мы получили предложение с расчетами где будут инвестированы солидные суммы средств. Общая сумма инвестиций планируется в сумме 13 млн 970 тыс. евро", - заявил Игорь Сабадаш, директор Житомирского областного онкологического диспансера.