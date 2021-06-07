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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 7 » 13:21:53

Благодаря инвестору в Житомирский онкодиспансер могут приобрести два линейных ускорителя

Сегодня, 13:21:53 273 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Благодаря инвестору в Житомирский онкодиспансер могут приобрести два линейных ускорителя

 Линейные ускорители для Житомирского областного онкологического диспансера могут приобрести на условиях государственно-частного партнерства. Об этом говорили в областном совете во время заседания рабочей группы.

По словам директора КНП «Житомирский областной онкологический диспансер» Игоря Сабадаша переговоры с инвестором уже активно ведутся, изучаются все документы и условия сотрудничества.
 

«Мы рассматривали несколько вариантов приобретения линейного ускорителя и наиболее понятный для меня был «бюджетный», но это не решило бы проблему в комплексе. Для стабильного оказания помощи населению нам нужно 2 линейных ускорителя и 2 бункера: один нуждается в реконструкции, другой должен строиться с нуля. А это более 200 млн грн», - рассказал Игорь Сабадаш.


Как сообщили в областном совете, компания готова не только поставить необходимое оборудование и начать строительство бункеров, но и обеспечить врачей прохождением тренингов и учений за рубежом. В частности, в Англии, Швейцарии или Венгрии.
 

«Инвестор выступает в роли долгосрочного партнера и это очень важно. А начать процедуру государственно-частного партнерства - общее видение и позиция всего депутатского корпуса областного совета и руководства ОГА. И за этим решением спасение человеческих жизней», - отметил председатель областного совета Володимир Федоренко.


Данное решение будет вынесено на рассмотрение сессии областного совета.


Предыстория


Линейный ускоритель позволит проводить облучение злокачественных опухолей и при этом не затрагивать здоровые ткани организма. Ежедневно в нашем онкодиспансере нуждаются в такой процедуре более 100 человек.

В феврале 2021 года Департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации объявил тендер на реконструкцию Житомирского областного онкологического диспансера для установления линейного ускорителя.

В марте облсовет обратился к народным депутатам Украины относительно содействия в решении вопроса выделения из государственного бюджета субвенции на приобретение линейного ускорителя.
Тэги: линейный ускоритель, онкодиспансер, облсовет, финансирование
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