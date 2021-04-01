Президент присвоил актрисе житомирского драмтеатра звание «Заслуженный артист Украины»

По случаю Международного дня театра президент Украины подписал Указ о награждении государственными наградами Украины за весомый личный вклад в развитие национальной культуры и театрального искусства, значительные творческие достижения и высокое профессиональное мастерство.
Почетным званием «Заслуженный артист Украины» наградили 21 театрального деятеля
, среди которых и актриса драмы Житомирского академического музыкально-драматического театра им. Ивана Кочерги Елена Заведия.
Заведия Елена Борисовна
- мастер сцены Житомирского украинского музыкально-драматического театра имени. И. Кочерги. Имеет полное высшее образование. 17 лет работает на профессиональной сцене. Сыграла десятки ролей в театре и кино. Педагог по актерскому и сценическому мастерству.
Заслуженный артист Украины - государственная награда Украины, почетное звание, которое присваивается Президентом Украины согласно Закону Украины «О государственных наградах Украины».
Как сообщал «Журнал Житомира
», заслуженный артист Украины стал советником
председателя Житомирского областного совета.