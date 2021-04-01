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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Апрель » 1 » 08:27:51

Президент присвоил актрисе житомирского драмтеатра звание «Заслуженный артист Украины»

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Президент присвоил актрисе житомирского драмтеатра звание «Заслуженный артист Украины»

 По случаю Международного дня театра президент Украины подписал Указ о награждении государственными наградами Украины за весомый личный вклад в развитие национальной культуры и театрального искусства, значительные творческие достижения и высокое профессиональное мастерство.

Почетным званием «Заслуженный артист Украины» наградили 21 театрального деятеля, среди которых и актриса драмы Житомирского академического музыкально-драматического театра им. Ивана Кочерги Елена Заведия.

Заведия Елена Борисовна - мастер сцены Житомирского украинского музыкально-драматического театра имени. И. Кочерги. Имеет полное высшее образование. 17 лет работает на профессиональной сцене. Сыграла десятки ролей в театре и кино. Педагог по актерскому и сценическому мастерству.

Заслуженный артист Украины - государственная награда Украины, почетное звание, которое присваивается Президентом Украины согласно Закону Украины «О государственных наградах Украины».

Как сообщал «Журнал Житомира», заслуженный артист Украины стал советником председателя Житомирского областного совета.

 
Тэги: актриса, драмтеатр, заслуженный артист
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