Велике будівництво на Житомирщині: проводять капітальний ремонт двох мостів

У рамках Програми Президента “Велике будівництво” на об’єктах капітального ремонту мосту через річку Случ на автомобільній дорозі Р-49 Васьковичі – Шепетівка, км 92+351 та мосту через річку Норин, що у місті Овруч, на шляху М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, км 47+402 активно проводяться роботи з влаштування бетону на монолітній плиті.
Про це інформує пресслужба Служби автомобільних доріг у Житомирській області, - повідомляють у Житомирській ОДА.
На мосту через річку Случ також продовжуються роботи зі зв’язування арматури. У межах проєкту на штучній споруді передбачено:
Згідно з планами на 2021 рік заплановано провести капітальний ремонт шляху Р-49 між селами Чижівка та Наталівка на Новоград-Волинщині. Підрядник: «SP.ZO.O.Mast — Bud». Фінасування: державний бюджет.
На мосту через річку Норин триває армування монолітної плити штучної споруди. У рамках капітального ремонту мосту через річку Норин у місті Овруч вже проведено:
Дорожній одяг після ремонту мосту складатиметься з двох шарів асфальтобетонного покриття. На час ремонту рух для транзитного транспорту мостом у місті Овруч закрито. Об’їзд здійснюється через селище Народичі.
Згідно з договором роботи будуть завершені до кінця 2021 року. Підрядник: ПрАТ “Мостобудівне управління-3”.
Міст через річку Норин востаннє було реконструйовано 1999 року.
У рамках програми «Велике будівництво» у 2021 році продовжено відновлювати шлях М-21. Минулого року було відремонтовано 41,6 км у верхньому шарі та побудовано в прикордонній зоні міст через річку Желонь. Автомобільна дорога М-21 – це важливий транспортний коридор, що сполучає Республіку Білорусь з Молдовою. Протяжність на території Житомирщини 224,5 км.