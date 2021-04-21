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Велике будівництво на Житомирщині: проводять капітальний ремонт двох мостів   PR  

Сегодня, 12:05:48 31 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Велике будівництво на Житомирщині: проводять капітальний ремонт двох мостів

У рамках Програми Президента “Велике будівництво” на об’єктах капітального ремонту мосту через річку Случ на автомобільній дорозі Р-49 Васьковичі – Шепетівка, км 92+351 та мосту через річку Норин, що у місті Овруч, на шляху М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський, км 47+402 активно проводяться роботи з влаштування бетону на монолітній плиті. 

Про це інформує пресслужба Служби автомобільних доріг у Житомирській області, - повідомляють у Житомирській ОДА. 

На мосту через річку Случ також продовжуються роботи зі зв’язування арматури. У межах проєкту на штучній споруді передбачено:

  • розібрати та влаштувати нову прогонову будову;
  • влаштувати комплексне мостове покриття;
  • реалізувати заходи з безпеки руху.
     

Згідно з планами на 2021 рік заплановано провести капітальний ремонт шляху Р-49 між селами Чижівка та Наталівка на Новоград-Волинщині. Підрядник: «SP.ZO.O.Mast — Bud». Фінасування: державний бюджет.

На мосту через річку Норин триває армування монолітної плити штучної споруди. У рамках капітального ремонту мосту через річку Норин у місті Овруч вже проведено:

  • розчищення укосів підходів та укосів конусів мосту від чагарнику;
  • влаштовано тимчасовий проїзд для малогабаритного транспорту паралельно до існуючої штучної споруди;
  • виконані роботи з гідроізоляції та влаштування перехідних плит.
     

Дорожній одяг після ремонту мосту складатиметься з двох шарів асфальтобетонного покриття. На час ремонту рух для транзитного транспорту мостом у місті Овруч закрито. Об’їзд здійснюється через селище Народичі.

Згідно з договором роботи будуть завершені до кінця 2021 року. Підрядник: ПрАТ “Мостобудівне управління-3”.

Міст через річку Норин востаннє було реконструйовано 1999 року.

У рамках програми «Велике будівництво» у 2021 році продовжено відновлювати шлях М-21. Минулого року було відремонтовано 41,6 км у верхньому шарі та побудовано в прикордонній зоні міст через річку Желонь. Автомобільна дорога М-21 – це важливий транспортний коридор, що сполучає Республіку Білорусь з Молдовою. Протяжність на території Житомирщини 224,5 км.





Тэги: Велике будівництво, мост
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