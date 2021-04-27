«Троллейбусные» петиции житомирян: возвращение маршрута №12 и остановка строительства линии на Малёванку

"Неоднократно мы наблюдали ситуацию, когда люди, которые сели где-то в начале Крошни едут в центр и никто не выходит, что исключает возможность выехать из микрорайона на работу. То же и касается маршруток. Очень много людей утром едут только до остановки "Природа" и там выходят. Для эффективной деятельности транспорта в г. Житомир, прошу возобновить короткий маршрут №12", - говорится в обращении.