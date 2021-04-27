«Троллейбусные» петиции житомирян: возвращение маршрута №12 и остановка строительства линии на Малёванку

В Житомире жители Крошни просят возобновить работу троллейбусного маршрута №12, а жители Малёванки - остановить строительство троллейбусной линии. Соответствующие петиции к городскому совету опубликованы на платформе электронной демократии.
Центр - Крошня
Сергей Трохимишин просит горсовет вернуть троллейбус №12 "Центр - Крошня", поскольку в часы пик с Крошни проблематично доехать в центр. Житомирянин уверен, что возвращение троллейбусов №12, которые не курсируют с февраля 2020 года, решат проблему.
"Неоднократно мы наблюдали ситуацию, когда люди, которые сели где-то в начале Крошни едут в центр и никто не выходит, что исключает возможность выехать из микрорайона на работу. То же и касается маршруток. Очень много людей утром едут только до остановки "Природа" и там выходят. Для эффективной деятельности транспорта в г. Житомир, прошу возобновить короткий маршрут №12", - говорится в обращении.
Поддержать петицию можно по ссылке
. До конца сбора подписей осталось 29 дней.
Троллейбус на Малёванку
Житомирянин Евгений Павленко призывает мэрию провести общественные слушания и обсудить альтернативный троллейбусный маршрут на Малёванку
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"Остановка работ по проведению троллейбусной линии на Малёванку по ул. Героев Пожарных для организации общественных слушаний с жителями микрорайона Малёванка об актуальности данного маршрута по ул. Героев Пожарных и обсуждений альтернативного (действительно необходимого) троллейбусного маршрута на Малёванку", - говорится в обращении.
Поддержать петицию можно по ссылке
. До концу сбора подписей осталось 22 дня.