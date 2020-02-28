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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 28 » 08:55:09

«Крошня - это не гетто!» Житомиряне через петицию требуют вернуть троллейбусные маршруты

Сегодня, 08:55:50 747 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Крошня - это не гетто!» Житомиряне через петицию требуют вернуть троллейбусные маршруты

 С 27 февраля в Житомире маршрут троллейбуса №4 Крошня-Космонавтов был сокращен до площади Привокзальной, а маршрут №12 Крошня-Центр вообще отменили.

В онлайн-системе горсовета появилась петиция от житомирянки, которая требует вернуть отмененные маршруты.

Среди главных аргументов автора петиции - количество домов в районе растет, а количество транспорта сокращается. Также житомирянка делает акцент на том, что после отмены троллейбусных маршрутов пассажиропоток перешел на маршрутки и теперь прибыль получает частный предприниматель, а не город.
 

"Як місцевим мешканцям з таким великим пасажирообігом у межах району та по місту, в цілому, дістатись на роботу зранку, якщо кількість зведенних багатоповерхівок зростає, а транспорту - скорочується?! Як тепер бути школярам,студентам та бідним пенсіонерам,у разі необхідності дістатися в центр?Йти туди пішки?! Бідним дідусям і бабусям, що рахують копійки, йти пішки 4 кілометри,попри хворобу і втому? Вони й так мали єдину жалюгідну подачку від влади у вигляді цього безкоштовного проїзду - а тепер і цього не буде! Яким чином економіка Житомира зазнає покращення, якщо кількості транспорту поменшає, а весь тиск пасажирів припаде на 110 автобусний маршрут? Адже до того були зняті 53 та 53-а маршрут,зокрема. Невже це призведе до економічного росту лише господаря 110 маршруту? А влада подумала про людей? Крошня - це не гетто, це не резервація, там також живуть люди!!! Я проти того, щоб район Крошня відокремлювали від міста та вилучали з ходу маршрути!", - говорится в тексте петиции.


Поддержать инициативу можно по ссылке. Чтобы петицию рассмотрели в мэрии, она должна собрать 300 подписей за 30 дней.
Тэги: петиция, Житомир, Крошня, троллейбус
Комментариев: 6
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 09:38:49, Сегодня [Материал]
+4

"и теперь прибыли получает частный предприниматель, а не город."
Так и было задумано.
Dimm
2 Димм (Dimm)   • 09:59:07, Сегодня [Материал]
0

А жителям ул. Космонавтов и Селецкая транспорт не нужен?
viewer
3 Name Surname (viewer)   • 10:29:44, Сегодня [Материал]
-2

А багато людей їздили тролейбусом з Крошні на Польову і навпаки з Польової до Сінного чи на Крошню?
Dimm
4 Димм (Dimm)   • 10:43:05, Сегодня [Материал]
0

Я постоянно ездил
RaID
5 Сергій (RaID)   • 11:30:48, Сегодня [Материал]
-2

Я б ще зрозумів якби це написали мешканці польової, адже це для них тролейбус відмінили по факту... А для крошні скорочення довжини маршруту пояснювали зменшенням інтервалу руху з 15хв до 6хв як раз таки щоб з крошні можна було виїхати простіше у місто, бо довжина маршруту коротша, а отже тролейбус приїзжає швидше. То виходить що не гетто, а роблять щоб народу було простіше? Стосовно польової не скажу, але мабуть пасажиропотік крошня польова порівняно низький відносно загальної кількості людей на крошні яку треба вивести на роботу чи повернути назад, а отже для більшості 6хв чекання тролейбуса замість 15хв має бути покращенням. Проблема у комунікаціях з населенням як завжди.
Sams2
6 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:50:17, Сегодня [Материал]
+1

Ну хорошо, мне придется ждать на 2 минуты меньше. Зато потом мне придется пересаживаться, долго ждать 15А, и в него еле втиснуться, потому что их-то больше не станет. Так в чем мои удобства?
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