«Крошня - это не гетто!» Житомиряне через петицию требуют вернуть троллейбусные маршруты

"Як місцевим мешканцям з таким великим пасажирообігом у межах району та по місту, в цілому, дістатись на роботу зранку, якщо кількість зведенних багатоповерхівок зростає, а транспорту - скорочується?! Як тепер бути школярам,студентам та бідним пенсіонерам,у разі необхідності дістатися в центр?Йти туди пішки?! Бідним дідусям і бабусям, що рахують копійки, йти пішки 4 кілометри,попри хворобу і втому? Вони й так мали єдину жалюгідну подачку від влади у вигляді цього безкоштовного проїзду - а тепер і цього не буде! Яким чином економіка Житомира зазнає покращення, якщо кількості транспорту поменшає, а весь тиск пасажирів припаде на 110 автобусний маршрут? Адже до того були зняті 53 та 53-а маршрут,зокрема. Невже це призведе до економічного росту лише господаря 110 маршруту? А влада подумала про людей? Крошня - це не гетто, це не резервація, там також живуть люди!!! Я проти того, щоб район Крошня відокремлювали від міста та вилучали з ходу маршрути!", - говорится в тексте петиции.