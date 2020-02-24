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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 24 » 13:55:17

В Житомире изменили троллейбусные маршруты: Крошню «отрезали» от Полевой

Сегодня, 14:14:17 1843 7 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире изменили троллейбусные маршруты: Крошню «отрезали» от Полевой

 Житомирский городской совет отменяет троллейбусный маршрут №12, а также меняет схему движения маршрута №4. Соответствующее объявление размещено на сайте горсовета.

«Троллейбусный маршрут №4 «Крошня - Космонавтов» в рабочие и выходные дни будет двигаться по маршруту Крошня - ул. Покровская - ул. Киевская - площадь Привокзальная (Железнодорожный вокзал). Троллейбусный маршрут №12 «Крошня - Центр» будет отменен», - информирует Управление транспорта и связи городского совета.

В мэрии не сообщают о причинах таких нововведений. Они вступят в силу с четверга, 27 февраля.

Напомним, троллейбусный маршрут №4 сейчас курсирует по маршруту Крошня - Космонавтов. Таким образом жители Полевой могут добраться до Крошни, а жители северного района города могут доехать без пересадок в районы Промавтоматики и Полевой.
Тэги: Крошня, троллейбус, Житомир, ТТУ
Комментариев: 7
Sandra
1 Sandra (Sandra)   • 14:34:47, Сегодня [Материал]
+4

лишь бы маршрутчикам угодить. Да здравствует 110
LeonXS
2 Сергій (LeonXS)   • 14:54:34, Сегодня [Материал]
+2

Для чого таке "покращення" від влади???

Для чого? Про це приходили до міського голови чи на сесію міської ради чи на засідання виконкому просити мешканці Крошні чи Польової? Виходили на акції протесту? Перекривали дороги з вимогою "закрийте маршрут"? "Зменшіть кількість машин на лінії"?
Живу_на_Восточной
3 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 15:26:46, Сегодня [Материал]
+1

В мерії не повідомляють, про причини, але це відомо й так
а) лобіювання мегамаршрутки №110
б) відсутність достатньої кількості тролейбусів для обслуговування цого напрямку

Сподіваюсь, коли місто отримає білоруські машини все повернуть за попередньою схемою руху. А ще краще повернути "четвірку" на Грушевського/Східну, як вона їздила з 1986 до 2007.
Sams2
4 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:27:32, Сегодня [Материал]
+2

Вот уж действительно - вредители...
marush
5 Марущенко Игорь (marush)   • 15:35:02, Сегодня [Материал]
0

110 маршрут оставить и все... че там париться... все для людей
Dimm
6 Димм (Dimm)   • 15:44:44, Сегодня [Материал]
+1

Про логику спрашивать бесполезно. Если по отмене 12го тролейбуса можно хоть что то придумать, то по обрезанию 4го маршрута просто нет ни слов ни мыслей. Чисто вредительство.
Muz
7 Игорь (Muz)   • 15:59:48, Сегодня [Материал]
0

Я улавливаю логику. Скорее всего им нерентабельно возить людей примерно от Глобала до Полевой, так как подавляющее большинство пассажиров вываливается именно возле Глобала, остальная - на ж/д вокзале.
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