В Житомире изменили троллейбусные маршруты: Крошню «отрезали» от Полевой

Житомирский городской совет отменяет троллейбусный маршрут №12, а также меняет схему движения маршрута №4. Соответствующее объявление размещено на сайте горсовета.
«Троллейбусный маршрут №4 «Крошня - Космонавтов» в рабочие и выходные дни будет двигаться по маршруту Крошня - ул. Покровская - ул. Киевская - площадь Привокзальная (Железнодорожный вокзал). Троллейбусный маршрут №12 «Крошня - Центр» будет отменен»
, - информирует Управление транспорта и связи городского совета.
В мэрии не сообщают о причинах таких нововведений. Они вступят в силу с четверга, 27 февраля.
Напомним, троллейбусный маршрут №4 сейчас курсирует по маршруту Крошня - Космонавтов. Таким образом жители Полевой могут добраться до Крошни, а жители северного района города могут доехать без пересадок в районы Промавтоматики и Полевой.
Для чого? Про це приходили до міського голови чи на сесію міської ради чи на засідання виконкому просити мешканці Крошні чи Польової? Виходили на акції протесту? Перекривали дороги з вимогою "закрийте маршрут"? "Зменшіть кількість машин на лінії"?
а) лобіювання мегамаршрутки №110
б) відсутність достатньої кількості тролейбусів для обслуговування цого напрямку
Сподіваюсь, коли місто отримає білоруські машини все повернуть за попередньою схемою руху. А ще краще повернути "четвірку" на Грушевського/Східну, як вона їздила з 1986 до 2007.