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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Февраль » 25 » 13:37:23

В мэрии назвали преимущества сокращения троллейбусных маршрутов с Крошни на Полевую

Сегодня, 14:04:23 742 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В мэрии назвали преимущества сокращения троллейбусных маршрутов с Крошни на Полевую

 В Житомире с 27 февраля отменяется троллейбусный маршрут №12, а также вводятся изменения в схему движения маршрута №4. В городском совете отмечают, что изменения направлены на уменьшение интервалов движения троллейбусов и повышение рентабельности коммунального транспорта.

Так, троллейбусы, которые работали на маршруте №12, будут добавлены на троллейбусный маршрут №4.

Таким образом троллейбусный маршрут №4 будет курсировать из микрорайона Крошня к железнодорожному вокзалу по ул. Киевской с интервалом движения в будние дни 6-8 минут (в настоящее время - 15 минут).

В выходные дни троллейбус №4 не курсировал, сейчас восстанавливается движение с интервалом 8-10 минут. Также на маршрут № 4А «Крошня - Областная больница» будет добавлен один троллейбус.

Как сообщал «ЖЖ», троллейбусный маршрут №4 «Крошня - Космонавтов» с 27 февраля будет двигаться по маршруту Крошня - ул. Покровская - ул. Киевская - площадь Привокзальная (Железнодорожный вокзал). Из-за изменения маршрута с Крошни теперь невозможно без пересадки доехать на троллейбусе до Полевой.

Тэги: троллейбус, ТТУ, полевая, Крошня, Житомир
Комментариев: 2
Jafar_bei
1 Allex (Jafar_bei)   • 14:36:54, Сегодня [Материал]
+1

ну так в чому "+" ?!
Що з Крошні на Польову тепер тільки маршрут 110 ?!!!!

ахвігенний "+"
Живу_на_Восточной
2 Горожанин (Живу_на_Восточной)   • 16:23:08, Сегодня [Материал]
+1

А зовсім нещодавно були напівкільцеві 4 та 4А, а тепер обрубки до Вокзалу та Обласної Лікарні (туди, до речі, тролейбуси їздять тільки у "пік")

12й маршрут створений не так просто так.
І так зрозуміло що пасажиропотік на Крошню зростає в 2—3 рази двох зупинках — "ЦУМ" та "Львівська". І після того як маршрут №4 "Крошня — Космонавтів" перевели на Грушевського, стало зрозуміло що без зв'язку з Крошнею залишили ЦУМ, ганяти порожняк по маршруту №6 "Крошня — Хімволокно" ніхто б не став, тому і запровадили такий компенсаційний короткий маршрут №12 "Крошня — Центр" зі зручним розворотом навколо одного з центральних кварталів міста.
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