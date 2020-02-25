В Житомире с 27 февраля отменяется троллейбусный маршрут №12, а также вводятся изменения в схему движения маршрута №4. В городском совете отмечают, что изменения направлены на уменьшение интервалов движения троллейбусов и повышение рентабельности коммунального транспорта.
Так, троллейбусы, которые работали на маршруте №12, будут добавлены на троллейбусный маршрут №4.
Таким образом троллейбусный маршрут №4 будет курсировать из микрорайона Крошня к железнодорожному вокзалу по ул. Киевской с интервалом движения в будние дни 6-8 минут (в настоящее время - 15 минут).
В выходные дни троллейбус №4 не курсировал, сейчас восстанавливается движение с интервалом 8-10 минут. Также на маршрут № 4А «Крошня - Областная больница» будет добавлен один троллейбус.
Как сообщал «ЖЖ
», троллейбусный маршрут №4 «Крошня - Космонавтов»
с 27 февраля будет двигаться по маршруту Крошня - ул. Покровская - ул. Киевская - площадь Привокзальная (Железнодорожный вокзал). Из-за изменения маршрута с Крошни теперь невозможно без пересадки доехать на троллейбусе до Полевой.
В мэрии назвали преимущества сокращения троллейбусных маршрутов с Крошни на Полевую
Що з Крошні на Польову тепер тільки маршрут 110 ?!!!!
ахвігенний "+"
12й маршрут створений не так просто так.
І так зрозуміло що пасажиропотік на Крошню зростає в 2—3 рази двох зупинках — "ЦУМ" та "Львівська". І після того як маршрут №4 "Крошня — Космонавтів" перевели на Грушевського, стало зрозуміло що без зв'язку з Крошнею залишили ЦУМ, ганяти порожняк по маршруту №6 "Крошня — Хімволокно" ніхто б не став, тому і запровадили такий компенсаційний короткий маршрут №12 "Крошня — Центр" зі зручним розворотом навколо одного з центральних кварталів міста.