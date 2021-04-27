«Руки поломаю!» В Житомире автохам, который запарковался на клумбе, угрожает местным жителям. ВИДЕО

Хамовитые водители для Житомира не редкость. Один из автомобилистов пошел дальше - он припарковал свою машину на клумбе, к тому же еще и запугивает местных жителей.
Как стало известно «Журналу Житомира
», инцидент произошел на улице Бориса Тена, 104.
После очередной парковки на клумбе водитель Renault Kangoo получил замечание от бабушки. После этого он набросился на старушку с криками, бранью и пригрозил поломать руки и ноги, если еще кто-то высадит цветы на клумбе.
Автобыдло вырвало на клумбе все зеленые насаждения, высаженные во время весенней толоки, и снова припарковало свою машину.
Видео конфликта быстро распространяется по соцсетям. Большинство житомирян уверены, что мужчину нужно наказать и обратиться в полицию, другие предлагают провести на Бориса Тена, 104 масштабную высадку растений.