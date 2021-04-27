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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Апрель » 27 » 12:51:38

«Руки поломаю!» В Житомире автохам, который запарковался на клумбе, угрожает местным жителям. ВИДЕО

Вчера, 13:06:38 3268 13 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Руки поломаю!» В Житомире автохам, который запарковался на клумбе, угрожает местным жителям. ВИДЕО

 Хамовитые водители для Житомира не редкость. Один из автомобилистов пошел дальше - он припарковал свою машину на клумбе, к тому же еще и запугивает местных жителей.

Как стало известно «Журналу Житомира», инцидент произошел на улице Бориса Тена, 104.

После очередной парковки на клумбе водитель Renault Kangoo получил замечание от бабушки. После этого он набросился на старушку с криками, бранью и пригрозил поломать руки и ноги, если еще кто-то высадит цветы на клумбе.
 
Автобыдло вырвало на клумбе все зеленые насаждения, высаженные во время весенней толоки, и снова припарковало свою машину.

Видео конфликта быстро распространяется по соцсетям. Большинство житомирян уверены, что мужчину нужно наказать и обратиться в полицию, другие предлагают провести на Бориса Тена, 104 масштабную высадку растений.
Тэги: конфликт, автобыдло, парковка, Житомир
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Комментариев: 12
victorio
1 Виктор (victorio)   • 14:33:55, Вчера [Материал]

Сжечь это рено КОНГО к ё%%%ной матери!!!!
SlavaNibiru
2 Святослав (SlavaNibiru)   • 14:55:49, Вчера [Материал]

Судячи з ходи, стійки та рухів (не кажучи про поведінку), це якийсь первісний дегенерат з планети мавп.
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 16:04:48, Вчера [Материал]

Реформа патрульной полиции во всей красе. Нарушение есть, но никто не поедет штрафовать.
co2
4 polluter (co2)   • 16:10:04, Вчера [Материал]

animal planet
pushistik13
5 Пушистик (pushistik13)   • 21:39:48, Вчера [Материал]

обещал поломать руки и ноги - поломает
"замечания" свои бабка пусть внукам делает
SlavaNibiru
8 Святослав (SlavaNibiru)   • 22:29:19, Вчера [Материал]

Ватний електорат Шарія у всій красі.
pushistik13
10 Пушистик (pushistik13)   • 23:13:07, Вчера [Материал]

Шарий хоть европеец в отличии от соевого быдла

когда вы, совки, уже передохнете наконец?
человек годами шёл к успеху, машину купил, парковку себе занял
а что бабка, пахала в колхозе за трудодни, потом написала донос на врага народа и получила "квартыру у городи". Щас очередные доносы пишет...
predi
11 predi (predi)   • 08:05:33, Сегодня [Материал]

"Шарий хоть европеец"
То це він лиже сра..у пупкіну, але живе в Европі, а в скрепи і батогом не загониш?
От же ж збоченець. Копає яму іншим, вихваляючи відсталий поребрик, але сам в неї не лізе!
Пушистик , а ти коли рвонеш у рідну говень, бо судячи з твоїх постів лише там ти можеш знайти себе, бо тут ти пропаща сутність тваринного походження (не я видумав, ти сам бачиш себе в цьому образі) і тебе все тут не влаштовує?
merks
6 Александра (merks)   • 22:19:13, Вчера [Материал]

Це ж із нинішніх кандидатів наук. Точно манери Ківи.
predi
7 predi (predi)   • 22:21:13, Вчера [Материал]

Судячи з поста 5 це "понаехавший".
Бо Пушистик знає своїх земляків- опущених невігласів, заражених хворобою недоумкуватості і неадекватності отриманою з дитинства.
А може це він і є...бо манера спілкування співпадає з його образом.
vovik-zt
9 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 22:29:54, Вчера [Материал]

Дільничі взагалі зараз є? Це якийсь треш! Бідна жінка, так в неї може і серце не витримати, а ця бидлота просто піде своє рено облизувати.
kmitliva
12 Galina (kmitliva)   • 13:03:36, Сегодня [Материал]

Как можно так общаться с женщиной. А если какой-то гибон будет так общаться с его матерью. Чувырло.
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