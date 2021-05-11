Новое правописание остается: Апелляционный суд не поддержал решение об отмене

Шестой апелляционный административный суд 11 мая удовлетворил апелляцию Кабинета министров о решении Окружного административного суда Киева, который признал противоправным постановление правительства о новой редакции украинского правописания.
Об этом сообщает Hromadske
со ссылкой на адвоката Дмитрия Ильченко, который является представителем истца по этому делу.
Истцами были общественная организация «Правовое государство» и херсонская школьница. Апелляционную жалобу подало Министерство образования и науки.
Пока мотивировочной части решения нет. Во время заседания представители Кабинета министров настаивали на том, что решение правительства о новом правописания не нарушает право истца.
Как ранее рассказывал сам Ильченко, иск был направлен «для защиты украинского языка от его искажения в пользу региональных диалектов»
. Адвокат заявил, что основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание. Мол, это не в его компетенции.
По словам Ильченко, решение суда могло стать основанием для общественной дискуссии о том, каков нормативный украинский язык и как говорят украинцы.
Что предшествовало?
Окружной административный суд Киева 28 января отменил постановление Кабинета министров
, которым в 2019 году приняли новую редакцию украинского правописания. Его подала херсонская школьница из-за возможных сложностей с ВНО.
Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец уверяла, что у правительства есть полномочия осуществлять государственную политику в сфере развития и функционирования государственного языка во всех областях, поэтому считает решение ОАСК незаконным.
Также она добавила, что правительство имеет право направлять и координировать работу министерств и других центральных органов исполнительной власти в сфере языка.
Что это за правописание?
Новое украинское правописание правительство одобрило в мае 2019 года. Оно заменило редакцию 1992 года. Новую редакцию разработала Украинская национальная комиссия по вопросам правописания. Такое решение приняли «с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания».
"И" в начале слова
Это, собственно, компромисс с правописанием 1928 года, который предусматривал употребление буквы "и" в начале слов. В проекте нового правописания отдается предпочтение букве "і", однако перед согласными "н" и "р" можно употреблять два варианта написания: "індик" и "индик", "ирій" и "вирій", "ірод" и "ирод" и тому подобное.
Также, например, предлагается утвердить употребление "и" в начале: глагола "икати" и существительного "икавка" и производных от этих слов.
Больше "Ґ" в словах
Новое правописание предлагает расширить применение "ґ" в, например, иностранных собственных названиях, некоторых именах. В фамилиях и именах людей будет допускаться передача звука [g] двумя способами: как с использованием буквы "г" так с использованием "ґ" – и как, например, Гуллівер, и как Ґуллівер.
Заимствованные из европейских и некоторых восточных языков слова, которые содержат звук [h], и фонетически близкие к нему звуки передавать предлагают буквой "х" (то есть, слова "хобі", "хокей" и "холдинг" останутся неизменными).
Больше "етеров"
Предлагается несколько вариантов написания слов греческого происхождения, где обычно звук [th] передается буквой "ф": "анафема" – "анатема", "ефір" – "етер", "міф", "міфологія" – "міт" и "мітологія", "Афіни" – "Атени".
Возвращение йотирования
Еще один компромисс с правописанием 1928 года. Звук [j] в сочетании с гласными будет передаваться буквами "є", "ї", "ю", "я": "проєкт", "проєкція", "траєкторія", "фоє" и тому подобное.
Меньше дефисов
Новое правописание предлагает слова с первыми иностранным частями писать вместе (сейчас часть из них пишется вместе, а часть через дефис), следовательно, слова "попмузика", "вебсторінка" "пресконференція" и "експрезидент" будут писаться без дефиса.
"Пів яблука" и "пів години"
Новое правописание предлагает писать неотменяемый числительный "пів" (в значении "половина") отдельно: пів Києва, пів яблука, пів години. Вместе с "пів" будут писать только те слова в именительном падеже, выражающие единое понятие: "півострів", "півзахист" или "півоберт", например.
"Авдієнція" и "фавна"
Новое правописание предлагает разнообразить традицию передачи буквосочетания "au" и расширить возможные варианты транслитерации. Проект документа допускает орфографические варианты: "аудієнція" и "авдієнція", "аудиторія" и "авдиторія", "пауза" и "павза", "фауна" и "фавна".