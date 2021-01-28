Суд отменил новое украинское правописание, введенное в 2019 году – СМИ

Окружной административный суд Киева отменил постановление Кабинета министров от 22 мая 2019 года, которым была утверждена новая редакция "Украинского правописания".
Решение было принято на заседании 28 января, сообщает 24 канал
со ссылкой на адвоката Дмитрия Ильченко.
По информации издания, иск в 2019 году подала мама ученицы 7-го класса, которая действует в интересах своей дочери. Женщина просила суд признать противоправным и недействительным постановление правительства о правописании.
По информации портала "Prosud
", еще одним истцом в этом деле выступила ОО "Правова держава", главой которой является адвокат Ростислав Кравец. Кравец также фигурирует на пленках из кабинета председателя ОАСК Павла Вовка, где его ОО используют для подачи исков и заявлений в которых заинтересован сам Вовк.
Почему в суд подали иск о новом правописании
Адвокат отметил, что основанием иска было то, что правительство не имело компетенцию изменять правописание.
"Это то самое правописание, в котором вводят "павзу", "Атени", "проєкт" и Марта вместо Марфы. Основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание. Кроме того, при рассмотрении выяснилось, что языковая комиссия имела существенные споры и не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой оно было утверждено правительством. То есть в наше правописание вносились изменения, фактически, на коленях", - отметил Ильченко.
Коллегия судей, которая приняла решение о правописании, - Наталья Клименчук, Игорь Ищук и Юлия Шрамко. По словам адвоката, правительство может подать апелляцию.
Что известно о новом правописании
Новое украинское правописание начало действовать 3 июня 2019 года. Основные изменения в новом правописании украинского языка:
"И" в начале слова
Это, собственно, компромисс с правописанием 1928 года, который предусматривал употребление буквы "и" в начале слов. В проекте нового правописания отдается предпочтение букве "і", однако перед согласными "н" и "р" можно употреблять два варианта написания: "індик" и "индик", "ирій" и "вирій", "ірод" и "ирод" и тому подобное.
Также, например, предлагается утвердить употребление "и" в начале: глагола "икати" и существительного "икавка" и производных от этих слов.
Больше "Ґ" в словах
Новое правописание предлагает расширить применение "ґ" в, например, иностранных собственных названиях, некоторых именах. В фамилиях и именах людей будет допускаться передача звука [g] двумя способами: как с использованием буквы "г" так с использованием "ґ" – и как, например, Гуллівер, и как Ґуллівер.
Заимствованные из европейских и некоторых восточных языков слова, которые содержат звук [h], и фонетически близкие к нему звуки передавать предлагают буквой "х" (то есть, слова "хобі", "хокей" и "холдинг" останутся неизменными).
Больше "эфиров"
Предлагается несколько вариантов написания слов греческого происхождения, где обычно звук [th] передается буквой "ф": "анафема" – "анатема", "ефір" – "етер", "міф", "міфологія" – "міт" и "мітологія", "Афіни" – "Атени".
Возвращение йотирования
Еще один компромисс с правописанием 1928 года. Звук [j] в сочетании с гласными будет передаваться буквами "є", "ї", "ю", "я": "проєкт", "проєкція", "траєкторія", "фоє" и тому подобное.
Меньше дефисов
Новое правописание предлагает слова с первыми иностранным частями писать вместе (сейчас часть из них пишется вместе, а часть через дефис), следовательно, слова "попмузика", "вебсторінка" "пресконференція" и "експрезидент" будут писаться без дефиса.
"Пів яблука" и "пів години"
Новое правописание предлагает писать неотменяемый числительный "пів" (в значении "половина") отдельно: пів Києва, пів яблука, пів години. Вместе с "пів" будут писать только те слова в именительном падеже, выражающие единое понятие: "півострів", "півзахист" или "півоберт", например.
"Авдієнція" и "фавна"
Новое правописание предлагает разнообразить традицию передачи буквосочетания "au" и расширить возможные варианты транслитерации. Проект документа допускает орфографические варианты: "аудієнція" и "авдієнція", "аудиторія" и "авдиторія", "пауза" и "павза", "фауна" и "фавна".