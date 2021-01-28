Суд отменил новое украинское правописание, введенное в 2019 году – СМИ

"Это то самое правописание, в котором вводят "павзу", "Атени", "проєкт" и Марта вместо Марфы. Основанием иска было то, что правительство не имеет права изменять правописание. Кроме того, при рассмотрении выяснилось, что языковая комиссия имела существенные споры и не разрабатывала правописание именно в той редакции, в которой оно было утверждено правительством. То есть в наше правописание вносились изменения, фактически, на коленях", - отметил Ильченко.