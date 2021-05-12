Стала известна дата завершения учебного года в школах Житомира

Несмотря на долгое пребывание Житомира в «красной» зоне карантина, учебный год 2020-2021 в общеобразовательных учреждениях города завершится традиционно в конце мая.
Об этом сообщило издание Житомир.info
со ссылкой на замдиректора департамента образования Житомирского городского совета Раису Кошевич.
«Стоит сказать, что учебный год заканчивается в соответствии с реализацией учебных программ. Так, в этом году учебный год завершается 28 мая. Итак, это последний день второго семестра 2021 года»
, - рассказала Раиса Кошевич.
На вопрос «Возможно ли продолжение учебного года по решению администрации отдельных школ» Раиса Кошевич ответила, что руководство заведений было заранее проинформировано о дате завершения учебного года.
«Дело в том, что все руководители учреждений, согласно соответствующим нормативным документам, знали, что учебный год должен закончиться 28 мая. Следовательно проходила разъяснительная и аналитическая работа, чтобы было проведено соответствующее количество учебных дней, а год завершен не позднее 28 мая», - пояснила заместитель директора департамента образования.
Формат празднования Последнего звонка администрация каждого заведения выбирает самостоятельно. Это могут быть и онлайн-мероприятия, и «живые» торжества, однако последние - обязательно с соблюдением противоэпидемических мероприятий распространения COVID-19.
«В Украине в целом и, в частности, в Житомире традиционно проходят праздничные мероприятия, связанные с завершением учебного года, - праздник Последнего звонка. Этот праздник может быть в различном формате: на улице - разные локации, связанные с завершением учебного года, - а также и в онлайн-формате. Форму мероприятия утверждает педагогический совет того или иного заведения. Однако, если это мероприятие с привлечением учащихся, родителей, обязательно должны быть соблюдены все санитарные нормы», - поведала Раиса Кошевич.
Напомним, с 6 мая в школах Житомира
возобновилось полноценное очное обучение.