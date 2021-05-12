Стала известна дата завершения учебного года в школах Житомира

«Дело в том, что все руководители учреждений, согласно соответствующим нормативным документам, знали, что учебный год должен закончиться 28 мая. Следовательно проходила разъяснительная и аналитическая работа, чтобы было проведено соответствующее количество учебных дней, а год завершен не позднее 28 мая», - пояснила заместитель директора департамента образования.

«В Украине в целом и, в частности, в Житомире традиционно проходят праздничные мероприятия, связанные с завершением учебного года, - праздник Последнего звонка. Этот праздник может быть в различном формате: на улице - разные локации, связанные с завершением учебного года, - а также и в онлайн-формате. Форму мероприятия утверждает педагогический совет того или иного заведения. Однако, если это мероприятие с привлечением учащихся, родителей, обязательно должны быть соблюдены все санитарные нормы», - поведала Раиса Кошевич.