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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 12 » 08:58:58

В Житомире зарисовали сотню надписей с рекламой наркотиков

Вчера, 09:08:58 985 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире зарисовали сотню надписей с рекламой наркотиков

 В Житомире полиция и муниципальная инспекция занялись ликвидацией надписей с наркорекламой на зданиях и заборах. В общем уже зарисовали около 100 надписей - ссылок на сайты или каналы по продаже наркотиков.

Спикер Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко рассказала suspilne.media, что правоохранители постоянно мониторят ситуацию и пытаются сразу зарисовывать наркорекламу.
 

"В настоящее время мы имеем не только по Житомиру, но и по другим городам области надписи, которые пропагандируют употребление наркотических средств. Это адреса телеграмм-каналов, или интернет-сайтов, которые занимаются распространением наркотических средств. В данном случае мы промониторили ситуацию по областному центру и на первом этапе установили около сотни адресов, по которым размещены такие надписи. По состоянию на сегодняшний день (12 мая - ред.) мы все их зарисовали. Но, принимая во внимание то, что житомиряне постоянно нам сообщают о таких надписях, мы стараемся быстро реагировать и хотя бы таким образом их уничтожать", - сказала пресс-секретарь Нацполиции.


Полицейские призывают житомирян сообщать об имеющихся в публичных местах надписях с адресом сайта или виртуального канала по продаже наркотиков. Оставить свою информацию можно по телефону, отправить на электронную почту или написать в соцсетях полиции.



Фото: Суспільне
Тэги: наркотики, Житомир, наркореклама
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Комментариев: 4
Dmitry
1 Dmitry (Dmitry)   • 13:59:59, Вчера [Материал]

Дожились. Менты не способны отзвонить по этим телефонам, отследить цепочку и прикрыть ублюдков. Ну да, проще закрасить...
aptik
2 Артем (aptik)   • 14:38:26, Вчера [Материал]

Куда позвонить? Там аккаунт в телеграме. К данным которого они не имеют доступа.
merks
3 Александра (merks)   • 17:35:13, Вчера [Материал]

Конкуренція
xom
4 xom (xom)   • 22:34:44, Вчера [Материал]

Эффект Барбары Стрейзенд налицо, чем активнее будут пиарить это в СМИ тем больше интереса к этому будет. Или так и задумывалось?
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