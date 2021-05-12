В Житомире зарисовали сотню надписей с рекламой наркотиков

"В настоящее время мы имеем не только по Житомиру, но и по другим городам области надписи, которые пропагандируют употребление наркотических средств. Это адреса телеграмм-каналов, или интернет-сайтов, которые занимаются распространением наркотических средств. В данном случае мы промониторили ситуацию по областному центру и на первом этапе установили около сотни адресов, по которым размещены такие надписи. По состоянию на сегодняшний день (12 мая - ред.) мы все их зарисовали. Но, принимая во внимание то, что житомиряне постоянно нам сообщают о таких надписях, мы стараемся быстро реагировать и хотя бы таким образом их уничтожать", - сказала пресс-секретарь Нацполиции.