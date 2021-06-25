На улицах Житомира зарисовывали рекламу наркотиков. ФОТО

В Житомире правоохранители совместно с общественными организациями и неравнодушными горожанами закрасили на домах, заборах и других сооружениях надписи с рекламой наркотиков.
Акцию приурочили к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным распространением наркотиков.
"25 июня оперативники регионального Управления противодействия наркопреступности, ювенальной превенции ГУ Нацполиции области и Житомирского РУ полиции во взаимодействии с общественной организацией "Международная антинаркотическая ассоциация" и неравнодушными житомирянами ликвидировали несколько десятков новых сообщений, оставленных на стенах и заборах в областном центре", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.
Подобная акция проводилась в апреле и мае. Тогда в Житомире было уничтожено несколько сотен
таких "граффити".
Полицейские призывают житомирян сообщать об имеющихся в публичных местах надписях с адресом сайта или виртуального канала по продаже наркотиков по телефону 102 или 40-73-73
(в рабочие дни с 9 до 18 часов) или же воспользоваться электронной почтой zmi@zt.npu.gov.ua
или отправить сообщение страницам Полиции Житомирской области в социальных сетях Facebook
и Instagram
.
Фото: полиция