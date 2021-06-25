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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 25 » 16:56:08

На улицах Житомира зарисовывали рекламу наркотиков. ФОТО

Вчера, 16:56:08 1014 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На улицах Житомира зарисовывали рекламу наркотиков. ФОТО

 В Житомире правоохранители совместно с общественными организациями и неравнодушными горожанами закрасили на домах, заборах и других сооружениях надписи с рекламой наркотиков.

Акцию приурочили к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным распространением наркотиков.
 

"25 июня оперативники регионального Управления противодействия наркопреступности, ювенальной превенции ГУ Нацполиции области и Житомирского РУ полиции во взаимодействии с общественной организацией "Международная антинаркотическая ассоциация" и неравнодушными житомирянами ликвидировали несколько десятков новых сообщений, оставленных на стенах и заборах в областном центре", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.


Подобная акция проводилась в апреле и мае. Тогда в Житомире было уничтожено несколько сотен таких "граффити".

Полицейские призывают житомирян сообщать об имеющихся в публичных местах надписях с адресом сайта или виртуального канала по продаже наркотиков по телефону 102 или 40-73-73 (в рабочие дни с 9 до 18 часов) или же воспользоваться электронной почтой zmi@zt.npu.gov.ua или отправить сообщение страницам Полиции Житомирской области в социальных сетях Facebook и Instagram.

 










Фото: полиция
Тэги: наркореклама, Житомир, наркотики, граффити
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 21:05:22, Вчера [Материал]

где маски?
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