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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2021 » Май » 17 » 08:32:34

Эскадрилья украинских истребителей отражала на Житомирщине нападение условных противников. ФОТО

Сегодня, 08:32:34 249 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Эскадрилья украинских истребителей отражала на Житомирщине нападение условных противников. ФОТО

 В Житомирской области завершились летно-тактические учения авиационной эскадрильи: отражали воздушное нападение противников, выводили самолеты из-под удара и отрабатывали удары по наземным целям.

Как сообщает воздушное командование "Центр", командир авиационной эскадрильи непосредственно руководил действиями истребителей как на земле, так и в воздухе, в сложных метеоусловиях днем ​​и ночью.
 

"Главная цель - выработка единых взглядов на методику организации и внедрения новых форм и методов обучения по стандартам НАТО, - говорит руководитель учений - командующий воздушного командования "Центр" генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. - Мы отработали порядок планирования способов боевых действий и тактических приемов выполнения истребительно-авиационного прикрытия войск и массу других вопросов. Могу сказать, что цель летно-тактических учений достигнута".


Истребители работали с нескольких аэродромов. Проведено комплексное применение боевых возможностей авиационных подразделений, боевой техники, средств поражения, органов управления и обеспечения.

"В фазе динамического изменения обстановки отработаны вопросы боевого применения авиационных средств поражения по наземным целям на полигоне. Во время активной фазы проработан вопрос живучести авиационной эскадрильи, а именно - способность в кратчайшие сроки вывести самолеты из-под удара противника", - отмечает командование.

Также военнослужащие приобрели практические навыки по восстановлению боеспособности, противодействию и ликвидации последствий действий ДРГ.













Фото: Facebook / Повітряне командування "Центр"
Тэги: учения, авиация, Житомирская область, ВСУ
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