Эскадрилья украинских истребителей отражала на Житомирщине нападение условных противников. ФОТО

"Главная цель - выработка единых взглядов на методику организации и внедрения новых форм и методов обучения по стандартам НАТО, - говорит руководитель учений - командующий воздушного командования "Центр" генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. - Мы отработали порядок планирования способов боевых действий и тактических приемов выполнения истребительно-авиационного прикрытия войск и массу других вопросов. Могу сказать, что цель летно-тактических учений достигнута".