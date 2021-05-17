Эскадрилья украинских истребителей отражала на Житомирщине нападение условных противников. ФОТО

В Житомирской области завершились летно-тактические учения авиационной эскадрильи: отражали воздушное нападение противников, выводили самолеты из-под удара и отрабатывали удары по наземным целям.
Как сообщает воздушное командование "Центр"
, командир авиационной эскадрильи непосредственно руководил действиями истребителей как на земле, так и в воздухе, в сложных метеоусловиях днем и ночью.
"Главная цель - выработка единых взглядов на методику организации и внедрения новых форм и методов обучения по стандартам НАТО, - говорит руководитель учений - командующий воздушного командования "Центр" генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко. - Мы отработали порядок планирования способов боевых действий и тактических приемов выполнения истребительно-авиационного прикрытия войск и массу других вопросов. Могу сказать, что цель летно-тактических учений достигнута".
Истребители работали с нескольких аэродромов. Проведено комплексное применение боевых возможностей авиационных подразделений, боевой техники, средств поражения, органов управления и обеспечения.
"В фазе динамического изменения обстановки отработаны вопросы боевого применения авиационных средств поражения по наземным целям на полигоне. Во время активной фазы проработан вопрос живучести авиационной эскадрильи, а именно - способность в кратчайшие сроки вывести самолеты из-под удара противника"
, - отмечает командование.
Также военнослужащие приобрели практические навыки по восстановлению боеспособности, противодействию и ликвидации последствий действий ДРГ.
Фото: Facebook / Повітряне командування "Центр"