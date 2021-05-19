В Житомире в День вышиванки проведут праздничный концерт

В этом году День вышиванки в Житомире отпразднуют концертом. Праздничное шествие проводиться не будет. Об этом сообщает Житомирский городской совет.
"С целью празднования Дня вышиванки - праздника, который призван сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой одежды - вышиванки - своеобразного уникального кода украинского этноса с зашифрованными оберегами, информируем, что 20 мая 2021 года на улице Михайловская состоится праздничный концерт"
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Как отметили в мэрии, концерт состоится с 18:00 до 19:00 с участием творческих коллективов коммунального учреждения "Дворец культуры".
Всемирный день вышиванки - международный праздник, который проводится ежегодно в третий четверг мая. В "докарантинные" времена по случаю Дня вышиванки в Житомире устраивали праздничные шествия
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