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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 19 » 11:57:30

В Житомире в День вышиванки проведут праздничный концерт

Сегодня, 11:57:30 145 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире в День вышиванки проведут праздничный концерт

 В этом году День вышиванки в Житомире отпразднуют концертом. Праздничное шествие проводиться не будет. Об этом сообщает Житомирский городской совет.

"С целью празднования Дня вышиванки - праздника, который призван сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой одежды - вышиванки - своеобразного уникального кода украинского этноса с зашифрованными оберегами, информируем, что 20 мая 2021 года на улице Михайловская состоится праздничный концерт", - говорится в сообщении.

Как отметили в мэрии, концерт состоится с 18:00 до 19:00 с участием творческих коллективов коммунального учреждения "Дворец культуры".

Всемирный день вышиванки - международный праздник, который проводится ежегодно в третий четверг мая. В "докарантинные" времена по случаю Дня вышиванки в Житомире устраивали праздничные шествия.

Тэги: Житомир, День вышиванки
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