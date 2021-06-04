В Житомирской области следователь и «опер» полиции погорели на взятке в $2000. ФОТО

"При процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры, Государственным бюро расследований, расположенного в г. Хмельницком, разоблачены следователь и оперативный работник одного из райотделов полиции области во время получения неправомерной выгоды на общую сумму 2000 долларов США. В частности, их задержали днем, в рабочее время, около 11.00, в домовладении местной жительницы, где они получили вторую часть неправомерной выгоды в размере 1500 долларов США. Первую часть - 500 долларов США - в середине мая получил оперативный работник лично", - говорится в сообщении.