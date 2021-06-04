В Житомирской области следователь и «опер» полиции погорели на взятке в $2000. ФОТО

В Житомирской области ГБР разоблачила на взятке двух правоохранителей: за 2000 долларов США они пообещали не привлекать женщину к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Об этом 4 июня сообщила Житомирская областная прокуратура
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"При процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры, Государственным бюро расследований, расположенного в г. Хмельницком, разоблачены следователь и оперативный работник одного из райотделов полиции области во время получения неправомерной выгоды на общую сумму 2000 долларов США. В частности, их задержали днем, в рабочее время, около 11.00, в домовладении местной жительницы, где они получили вторую часть неправомерной выгоды в размере 1500 долларов США. Первую часть - 500 долларов США - в середине мая получил оперативный работник лично", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, на такую сумму следователь и оперуполномоченный оценили свои "услуги", а именно - не привлекать к уголовной ответственности местную жительницу за сбыт наркотических средств.
Обоих правоохранителей задержали, решается вопрос об уведомлении им о подозрении, избрании мер пресечения и отстранения от должностей.
Досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 УК Украины проводит Второй следственный отдел (с дислокацией в г. Житомире) территориального управления Государственного бюро расследований.
Фото: прокуратура