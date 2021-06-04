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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 4 » 17:21:33

В Житомирской области следователь и «опер» полиции погорели на взятке в $2000. ФОТО

Сегодня, 17:21:33 426 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области следователь и «опер» полиции погорели на взятке в $2000. ФОТО

 В Житомирской области ГБР разоблачила на взятке двух правоохранителей: за 2000 долларов США они пообещали не привлекать женщину к уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Об этом 4 июня сообщила Житомирская областная прокуратура.
 

"При процессуальном руководстве Житомирской областной прокуратуры, Государственным бюро расследований, расположенного в г. Хмельницком, разоблачены следователь и оперативный работник одного из райотделов полиции области во время получения неправомерной выгоды на общую сумму 2000 долларов США. В частности, их задержали днем, в рабочее время, около 11.00, в домовладении местной жительницы, где они получили вторую часть неправомерной выгоды в размере 1500 долларов США. Первую часть - 500 долларов США - в середине мая получил оперативный работник лично", - говорится в сообщении.


По информации прокуратуры, на такую ​​сумму следователь и оперуполномоченный оценили свои "услуги", а именно - не привлекать к уголовной ответственности местную жительницу за сбыт наркотических средств.

Обоих правоохранителей задержали, решается вопрос об уведомлении им о подозрении, избрании мер пресечения и отстранения от должностей.

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 368 УК Украины проводит Второй следственный отдел (с дислокацией в г. Житомире) территориального управления Государственного бюро расследований.





Фото: прокуратура
Тэги: полиция, взятка, Житомирская область
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Комментариев: 1
Fedya
1 Jose (Fedya)   • 18:41:18, Сегодня [Материал]

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