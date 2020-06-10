Задержан начальник криминальной полиции, который за взятку обещал «решить вопрос»

В Житомирской области во время получения взятки задержали начальника сектора криминальной полиции одного из территориальных отделений полиции. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в прокуратуре Житомирской области.
"Во вторник, 9 июня 2020 года, около 22.15 ч, в ходе осуществления оперативных мероприятий правоохранителями задержан начальник сектора криминальной полиции одного из территориальных отделений полиции во время получения им неправомерной выгоды в размере 10 300 грн", - сообщает ведомство.
По информации прокуратуры, полицейский требовал и получил взятку от фигуранта уголовного производства, которое сейчас слушается в суде. Начальник криминальной полиции обещал мужчине "решить вопрос" относительно назначения судом минимального наказания за совершенное им преступление.
Неправомерная выгода была изъята, а правоохранитель задержан.
"Сейчас проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, избрании меры пресечения и отстранении от должности"
, - добавляют в прокуратуре области.