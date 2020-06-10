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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Июнь » 10 » 11:16:58

Задержан начальник криминальной полиции, который за взятку обещал «решить вопрос»

Вчера, 11:30:58 1372 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Задержан начальник криминальной полиции, который за взятку обещал «решить вопрос»

 В Житомирской области во время получения взятки задержали начальника сектора криминальной полиции одного из территориальных отделений полиции. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в прокуратуре Житомирской области.
 

"Во вторник, 9 июня 2020 года, около 22.15 ч, в ходе осуществления оперативных мероприятий правоохранителями задержан начальник сектора криминальной полиции одного из территориальных отделений полиции во время получения им неправомерной выгоды в размере 10 300 грн", - сообщает ведомство.


По информации прокуратуры, полицейский требовал и получил взятку от фигуранта уголовного производства, которое сейчас слушается в суде. Начальник криминальной полиции обещал мужчине "решить вопрос" относительно назначения судом минимального наказания за совершенное им преступление.

Неправомерная выгода была изъята, а правоохранитель задержан.

"Сейчас проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, избрании меры пресечения и отстранении от должности", - добавляют в прокуратуре области.
Тэги: взятка, Житомирская область, полиция
Комментариев: 4
viking62
1 viking (viking62)   • 11:36:14, Вчера [Материал]
+4

Что за страну мы построили, люди, которые должны оберегать нас от корупции и есть первые злодеи?!
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 12:12:25, Вчера [Материал]
+1

10300? Такое ощущение, что чел хотел что-то купить именно за такую сумму :D
Pound
3 Life is life (Pound)   • 18:31:39, Вчера [Материал]
+1

Вони тільки на хабарі і здатні, і більше нічого. Таке враження, що відділення поліції - це офіси, які вони використовують безкоштовно і тільки цілий день опрацьовують, де б це увірвати кусок бабала
vovik-zt
4 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 23:11:04, Вчера [Материал]
0

Чергове дно "реформованої" міліціі яку зараз називають поліцією чомусь.
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