Обещали не штрафовать водителя: на взятке 10 000 гривен попались житомирские полисмены. ФОТО

В Житомирской области двух патрульных полицейских, которые требовали у водителя 10 тыс. грн взятки. По информации прокуратуры, за такую сумму они пообещали не составлять протокол на водителя-нарушителя.
"По данным следствия, двое патрульных требовали и получили 10 тыс. грн за непривлечение лица к административной ответственности по ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения)", - говорится в сообщении прокуратуры.
При получении неправомерной выгоды полицейских задержаны, денежные средства изъяты.
Сейчас решается вопрос о сообщении работникам патрульной полиции о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц), отстранении от должностей и избрании меры пресечения.
Досудебное расследование в производстве проводит Государственного бюро расследований.