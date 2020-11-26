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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 26 » 11:11:12

Обещали не штрафовать водителя: на взятке 10 000 гривен попались житомирские полисмены. ФОТО

Сегодня, 11:16:12 211 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Обещали не штрафовать водителя: на взятке 10 000 гривен попались житомирские полисмены. ФОТО

 В Житомирской области двух патрульных полицейских, которые требовали у водителя 10 тыс. грн взятки. По информации прокуратуры, за такую сумму они пообещали не составлять протокол на водителя-нарушителя.
 

"По данным следствия, двое патрульных требовали и получили 10 тыс. грн за непривлечение лица к административной ответственности по ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения)", - говорится в сообщении прокуратуры.


При получении неправомерной выгоды полицейских задержаны, денежные средства изъяты.



Сейчас решается вопрос о сообщении работникам патрульной полиции о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц), отстранении от должностей и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование в производстве проводит Государственного бюро расследований.

Тэги: полиция, Житомирская область, взятка
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