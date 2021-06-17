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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июнь » 17 » 12:52:17

Пограничники задержали на Житомирщине самолет-нелегал, который прилетел из Румынии

Вчера, 12:52:17 757 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пограничники задержали на Житомирщине самолет-нелегал, который прилетел из Румынии

 Украинские пограничники задержали вблизи города Бердичева самолет, который незаконно пересек украинско-румынскую границу. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

"Этой ночью пограничники Черновицкого отряда зафиксировали факт незаконного пересечения государственной границы самолетом из Румынии в Украину. Оперативные сотрудники Госпогранслужбы установили место вероятного приземления нарушителей - аэродром неподалеку от Бердичева Житомирской области. На место, подготовленное для посадки воздушного судна, прибыли сотрудники оперативно-розыскного подразделения Житомирского пограничного отряда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после приземления самолета правоохранители выдвинулись для задержания.
 

"Заметив приближение пограничников, воздушное судно снова начало движение и поднялось в воздух. Вскоре сотрудники Житомирского отряда задержали на аэродроме лицо, которое с земли координировало действия экипажа самолета. После чего Ан-2 снова совершил посадку", - сообщают пограничники.


В ГПСУ добавили, что на борту самолета были три человека, которых также задержали. Также при осмотре места происшествия обнаружены радиостанции, фонари и другие принадлежности для организации незаконного взлета и посадки.

"По данному факту в компетентные органы направлено сообщение об обнаружении правонарушения по признакам ст.334 УК "Нарушение правил международных полетов" и ст.332-2 УК "Незаконное пересечение государственной границы Украины". Обстоятельства правонарушения выясняются", - резюмируют в Госпогранслужбе.

Как сообщалось, в конце апреля пограничники зафиксировали самолет, нарушивший государственную границу. Далее он направился вглубь территории нашего государства, а нашелся летательный аппарат аж в Житомирской области







Фото: ГПСУ
Тэги: самолет, Житомирская область, пограничники, граница
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