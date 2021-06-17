Пограничники задержали на Житомирщине самолет-нелегал, который прилетел из Румынии

Украинские пограничники задержали вблизи города Бердичева самолет, который незаконно пересек украинско-румынскую границу. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба Госпогранслужбы
.
"Этой ночью пограничники Черновицкого отряда зафиксировали факт незаконного пересечения государственной границы самолетом из Румынии в Украину. Оперативные сотрудники Госпогранслужбы установили место вероятного приземления нарушителей - аэродром неподалеку от Бердичева Житомирской области. На место, подготовленное для посадки воздушного судна, прибыли сотрудники оперативно-розыскного подразделения Житомирского пограничного отряда
", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после приземления самолета правоохранители выдвинулись для задержания.
"Заметив приближение пограничников, воздушное судно снова начало движение и поднялось в воздух. Вскоре сотрудники Житомирского отряда задержали на аэродроме лицо, которое с земли координировало действия экипажа самолета. После чего Ан-2 снова совершил посадку", - сообщают пограничники.
В ГПСУ добавили, что на борту самолета были три человека, которых также задержали. Также при осмотре места происшествия обнаружены радиостанции, фонари и другие принадлежности для организации незаконного взлета и посадки.
"По данному факту в компетентные органы направлено сообщение об обнаружении правонарушения по признакам ст.334 УК "Нарушение правил международных полетов" и ст.332-2 УК "Незаконное пересечение государственной границы Украины". Обстоятельства правонарушения выясняются"
, - резюмируют в Госпогранслужбе.
Как сообщалось, в конце апреля пограничники зафиксировали самолет, нарушивший государственную границу. Далее он направился вглубь территории нашего государства, а нашелся летательный аппарат аж в Житомирской области
.
Фото: ГПСУ