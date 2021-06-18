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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Июнь » 18 » 15:17:14

ФК «Полесье» подписал первого летнего новичка – известного воспитанника житомирского футбола

Сегодня, 15:17:14 591 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ФК «Полесье» подписал первого летнего новичка – известного воспитанника житомирского футбола

 Первым летним новичком ФК "Полесье" стал воспитанник житомирского футбола Андрей Сахневич. По информации пресс-службы клуба, контракт 32-летнего защитника рассчитан на 2 года.
 

"Я счастлив вернуться в родной город. Уверен, что Житомир заслуживает большие победы. Переполнен мотивацией помочь "Полесью" побороться за самые высокие места. Это мой родной город, мой родной стадион, эмоции меня переполняют - с нетерпением жду когда закончится отпуск, чтобы на футбольном поле приносить пользу команде", - прокомментировал свое возвращение в Житомир сам игрок.




Последним клубом Андрея Сахневича был латвийский "Вентспилс". До этого он играл за ковалевский "Колос", "Горняк-Спорт", российский "Камаз", запорожский "Металлург", "Александрию" и столичное "Динамо".

Выступал за юношеские сборные Украины до 17 и до 19 лет, а также за молодежную сборную до 21 года.

В клубе также сообщили, что сейчас активно работают над тем, чтобы вернуть в родной город житомирян, которые успешно выступают в Украине и за рубежом.

Вместе с тем, футбольный клуб "Полесье" прекратил сотрудничество с тремя игроками. Расположение "желто-зеленых" покинули Ярослав Галенко, Владимир Маханьков и Марк Медведев.

Напомним, житомирский ФК "Полесье" возглавил известный украинский тренер и в прошлом игрок сборной Украины Юрий Калитвинцев. В тренерский штаб вошел Геннадий Литовченко.
Тэги: ФК Полесье, футбол
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