ФК «Полесье» подписал первого летнего новичка – известного воспитанника житомирского футбола

"Я счастлив вернуться в родной город. Уверен, что Житомир заслуживает большие победы. Переполнен мотивацией помочь "Полесью" побороться за самые высокие места. Это мой родной город, мой родной стадион, эмоции меня переполняют - с нетерпением жду когда закончится отпуск, чтобы на футбольном поле приносить пользу команде", - прокомментировал свое возвращение в Житомир сам игрок.