Жара в Житомире усилится еще больше: в пятницу до +35°

Погода в Житомире принесет еще более сильную жару в среду, четверг и пятницу 25 июня. Термометры местами будут показывать +35 градусов, уже в субботу и воскресение придет облегчение вместе с дождями.

"Жара - усиливается! Западноевропейские горячие градусы уже придвинули к нам и поэтому на неделе готовьтесь к +30+35 градусов в Украине! Уже завтра в большинстве областей ожидается в течение дня +29+33 градуса", - предупредила Наталка Диденко.

Синоптик добавила, что несколько свежее завтра будет на юге, здесь от +23 до +29 градусов.

Где ожидаются дожди

Диденко прогнозирует кратковременные грозовые дожди ближайшей ночью в Одесской, Николаевской областях, а также в некоторых районах Херсонской области и Крыма.

Днем в стране в основном сухая погода. Кратковременные локальные дожди возможны на западе и юге, но ничего серьезного не предвидится.

Когда спадет жара

Снижаться температура начнет с воскресенья, 27 июня. А до конца недели градусы будут высокими.

"Ослабление жары в Украине ожидается в субботу в западных областях, в воскресенье, 27-го июня, еще и в северных, а 28-го июня сильной жары в Украине не будет нигде, ожидается +25+30 градусов", - прогнозирует синоптик.

Что будет с погодой в Житомире завтра и до конца недели

Наталья Диденко прогнозирует на завтра, 22 июня, в сухую жаркую погоду в Житомире с температурой +31 +32 градуса.

Жарко будет всю неделю, только в воскресенье, 27 числа придет послабление до +25+27 градусов.