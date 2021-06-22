Украина на Евро-2020 проиграла Австрии, но еще имеет шансы на выход в 1/8 финала

В матче третьего тура Чемпионата Европы по футболу в Бухаресте сборная Украины проиграла команде Австрии со счетом 0:1.
Сборная Украины первый тайм откровенно провалила. Австрийцы были лучше в отборе, прессинговали и переигрывали сине-желтых в борьбе, передает "Украинская Правда
".
На 21-й минуте сборная Австрии логично повела в счете. После подачи стандарта Кристоф Баумгартнер опередил Илью Забарного и пробил в угол ворот Георгия Бущана.
Украинцы долго не могли ответить чем-то опасным в атаке. Был удар Николая Шапаренко, который отразил вратарь австрийцев, а нога Андрея Ярмоленко не дотянулась на добивание.
Австрийцы еще имели два момента, чтобы увеличить счет. Арнаутович сначала не попал в ворота метров с 12-ти, а под завершение тайма звезда сборной Австрии не сумел переиграть Бущана.
Старт второго тайма ничего не изменил в игре. Австрия контролировала игру, правда чуть не забила в свои ворота. После подачи стандарта Штефан Ляйнер головой бил в свои ворота, и тут уже сейв голкипера австрийцев.
На этом почти вся опасность у ворот Австрии закончилась. Соперник играл по счету и не дал шансов сине-желтым на положительный результат.
В другом матче группы С Нидерланды разгромили Северную Македонию со счетом 3:0. Украина в своей группе третья. Теперь остается надеяться на попадание в четверку лучших третьих команд.
Остались теоретические шансы на выход из группы
Чтобы пройти дальше Украине нужно, чтобы две сборные, занявшие третьи места в своих группах, были ниже. В таком случае украинцы пройдут в 1/8 финала, где сыграют либо с победителем группы E, либо - группы F (точный соперник будет зависеть от того, из каких групп пройдут третьи команды).
Украина уже имеет лучшие показатели чем Финляндия, которая заключительном туре группы B проиграла Бельгии.
В значит в группе D
украинцев устроит ничья между Хорватией и Шотландией. Тогда обе эти сборные наберут по 2 очка и будут ниже.
В группе E
нужно надеяться на поражение Польши от Швеции или ничью и победу Испании над Словакией. Тогда Словакия будет иметь также 3 очка и разницу -1, но меньшее количество забитых голов.
Что касается заключительной группы F
, то здесь реалистичным выглядит лишь крупная победа Франции у Португалии. В то, что Германия уступит Венгрии, да еще и с разницей в 2+ гола, верится мало. А вот если Франция выиграет у Португалии в три и более гола, тогда португальцы будут иметь -2 и 3 очка и окажутся ниже Украины.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine