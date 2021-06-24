Украина вышла в плей-офф Евро-2020! С кем сыграет команда Шевченко?

Сборная Украины впервые в истории попала в плей-офф чемпионата Европы по футболу. По итогам групповых турниров команда Андрея Шевченко вошла в топ-4 лучших сборных, занявших третье место.
Это стало возможным по результатам матчей группы E, где Швеция обыграла Польшу со счетом 3:2, а Испания разгромила Словакию 5:0.
Украинцы в таблице "третьих мест" благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов гарантировали себе место в плей-офф. Сборные Финляндии и Словакии финишировали ниже подопечных Шевченко.
В 1/8 финала Украина сыграет со своими спасителями - сборной Швеции. Матч состоится во вторник, 29 июня, в Глазго.