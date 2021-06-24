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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Июнь » 24 » 08:36:04

Украина вышла в плей-офф Евро-2020! С кем сыграет команда Шевченко?

Сегодня, 08:36:05 592 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Украина вышла в плей-офф Евро-2020! С кем сыграет команда Шевченко?

 Сборная Украины впервые в истории попала в плей-офф чемпионата Европы по футболу. По итогам групповых турниров команда Андрея Шевченко вошла в топ-4 лучших сборных, занявших третье место.

Это стало возможным по результатам матчей группы E, где Швеция обыграла Польшу со счетом 3:2, а Испания разгромила Словакию 5:0.

Украинцы в таблице "третьих мест" благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных голов гарантировали себе место в плей-офф. Сборные Финляндии и Словакии финишировали ниже подопечных Шевченко.



В 1/8 финала Украина сыграет со своими спасителями - сборной Швеции. Матч состоится во вторник, 29 июня, в Глазго.

Тэги: Чемпионат Европы, футбол, евро 2020, сборная Украины
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Комментариев: 1
briz
1 aleks (briz)   • 14:02:29, Сегодня [Материал]

Шева-стратег!!!!!!!!!!
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