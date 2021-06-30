Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 30 Июня 2021    11:39:46
|
Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Июнь » 30 » 08:15:35

Украина вырвала победу у Швеции и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сегодня, 08:15:35 496 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Украина вырвала победу у Швеции и вышла в четвертьфинал Евро-2020

 Сборная Украины в тяжелом матче обыграла команду Швеции и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.

Наша сборная вышла вперед на 27-й минуте матча - Андрей Ярмоленко вырезал идеальную передачу на Александра Зинченко, а полузащитник "Манчестер Сити" сильным ударом "прошил" голкипера.
 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Но до перерыва шведы отыгрались - мяч оказался в воротах Георгия Бущана после удара Эмиля Форсберга и рикошета от ноги Ильи Забарного.



Второй тайм так и завершился ничьей. Были объявлены экстра-таймы по 15 минут.

В первом экстра-тайме Маркус Даниельсон получил красную карточку за грубую игру против Артема Беседина.



На 121-й минуте матча Александр Зинченко подал с левого фланга, а Артем Довбик головой забил в ворота шведов решающий гол - 2:1 в пользу Украины.





В 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины сыграет со сборной Англии. Матч состоится 3 июля в Риме.



 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Тэги: сборная Украины, евро 2020, футбол
Новости партнеров
Комментариев: 1
lucifer
1 Lucifer (lucifer)   • 10:22:19, Сегодня [Материал]

Молодці!
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus