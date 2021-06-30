Украина вырвала победу у Швеции и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Украины в тяжелом матче обыграла команду Швеции и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.
Наша сборная вышла вперед на 27-й минуте матча - Андрей Ярмоленко вырезал идеальную передачу на Александра Зинченко, а полузащитник "Манчестер Сити" сильным ударом "прошил" голкипера.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Но до перерыва шведы отыгрались - мяч оказался в воротах Георгия Бущана после удара Эмиля Форсберга и рикошета от ноги Ильи Забарного.
Второй тайм так и завершился ничьей. Были объявлены экстра-таймы по 15 минут.
В первом экстра-тайме Маркус Даниельсон получил красную карточку за грубую игру против Артема Беседина.
На 121-й минуте матча Александр Зинченко подал с левого фланга, а Артем Довбик головой забил в ворота шведов решающий гол - 2:1 в пользу Украины.
В 1/4 финала Евро-2020 сборная Украины сыграет со сборной Англии. Матч состоится 3 июля в Риме.
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine